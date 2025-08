Sorpresa Alcaraz, la mossa ha veramente stupito tutti | Anche Sinner senza parole

Il fuoriclasse spagnolo, Carlos Alcaraz, ha rilasciato delle parole importantissime riguardanti Sinner

In questo momento storico, i due tennisti più forti al mondo e che si sfideranno anche per i prossimi anni, sono sicuramente Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il tennista italiano, grazie ai suoi miglioramenti e alle sue vittorie in campo è riuscito a raggiungere il primo posto nella classifica ATP. Primo posto consolidato ulteriormente dopo la vittoria a Wimbledon.

Il tennista spagnolo, invece, tiene botta ed è il principale sfidante di Sinner che è riuscito a battere per due volte sulla terra rossa sia agli Internazionali di Roma – dove l’altoatesino era ritornato in campo dopo i tre mesi di squalifica -, sia al Roland Garros grazie ad una poderosa rimonta che gli ha permesso la vittoria del trofeo.

Adesso, sarà la volta degli US Open per entrambi. Un campo in cui l’italiano sembra essere maggiormente a suo agio, ma in cui lo spagnolo vuole stupire per avvicinarsi ulteriormente all’amico-rivale.

Intanto, lo stesso Alcaraz, ha rilasciato delle parole molto importanti che riguardano la sua carriera e che hanno coinvolto anche Jannik Sinner.

Alcaraz, parole importantissime e sorprendenti su Sinner

Carlos Alcaraz, nonostante la giovanissima età, sta scrivendo pagine importantissime della storia recente del tennis e sicuramente ne scriverà altrettante in futuro. La sua rivalità con Sinner sta scandendo i migliori momenti del tennis degli ultimi anni.

E proprio sul rivale italiano, lo spagnolo ha parlato: “Sono grato a Sinner perchè mi spinge a dare il cento per cento, ogni giorno, in ogni allenamento, per migliorare ancora di più. Alla gente piace l’idea che ci sia dell’odio, dell’astio, ma la verità è che tra me e Sinner c’è un gran bel rapporto. Certo, se ci insultassimo, se facessimo trash talking, ci sarebbe ancora più attenzione”.

Sinner e Alcaraz, gli US Open per la continuità

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz saranno i due protagonisti degli US Open. Gli occhi della critica e degli spettatori saranno sicuramente fissati su loro due e sulla possibilità di avere un’altra finale.

Entrambi sono alla ricerca della continuità. Lo spagnolo dopo la vittoria degli Internazionali di Roma e del Roland Garros, l’italiano per dare seguito alla grandissima vittoria di Wimbledon.