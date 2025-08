Mi hanno cacciato, Italiano non mi voleva proprio | Addio amaro al Bologna, CESSIONE UFFICIALE

Il giocatore ha parlato della sua esperienza con la maglia del Bologna e dell’addio amaro alla maglia rossoblù

Il Bologna è una delle squadre del campionato italiano che sta crescendo di più. Due stagioni fa, infatti, la società emiliano è riuscita a raggiungere la qualificazione alla Champions League. Un traguardo che la società non raggiungeva da parecchi anni. L’anno scorso è arrivata la vittoria della Coppa Italia nella finale dell’Olimpico contro il Milan.

Un trofeo importantissimo che ha impreziosito la bacheca di una società storica del nostro calcio e le ha consentito di qualificarsi per la prossima Europa League. Adesso, i rossoblù vogliono continuare a stupire e arrivare sempre in Europa, anche se vista la presenza di tante squadre competitive, non sarà affatto semplice e servirà un’impresa.

Sicuramente, la dirigenza è al lavoro per trovare tutti quei profili che dovranno rinforzare l’organico. Giocatori giovani e di talento, capaci di dare il loro contributo e capaci anche di essere rivenduti a cifre maggiorate.

Intanto, un giocatore, ha detto addio alla squadra. Il suo futuro sarà altrove perchè non rientrava nei piani del tecnico rossoblù, Vincenzo Italiano.

Bologna, il giocatore va via: cessione per i rossoblù

Il Bologna dice addio al difensore croato, Erlic. Il giocatore era arrivato in Emilia come un fedelissimo di Vincenzo Italiano, ma il minutaggio in campo non è stato elevatissimo, complice la grande stagione giocata da Beukema e Lucumì.

Adesso è arrivato il momento dell’addio. Infatti, il giocatore è passato per la cifra di 5 milioni di euro al Midtijlland. Dopo essere stato acquistato per 7 milioni dal Sassuolo, il ragazzo proverà questa nuova avventura nel campionato norvegese.

Bologna, il mercato passa dalla cessione dei big

Il Bologna è una società sana che basa i propri movimenti in entrata con le cessioni dei propri giocatori migliori. L’anno scorsa era toccato a Calafiori e Zirkzee, in questa stagione invece è toccato a Ndoye e Beukema.

Operazioni che hanno reso il bilancio rossoblù sostenibile con la possibilità di investire su altri giocatori come lo è stato per Bernardeschi, Immobile e Vitik. Adesso si proverà a trovare i migliori talenti a poco prezzo per valorizzarli al meglio.