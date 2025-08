FERRARI, c’è un rinnovo a sorpresa | Ho messo la firma sul contratto: che svolta per la carriera

La Ferrari annuncia un rinnovo che era inaspettato fino a qualche tempo fa: svolta per la scuderia

La stagione di Formula 1 sta vedendo un Mondiale particolarmente avvincente. Infatti, due scuderie e tre piloti si stanno giocando il titolo e lo faranno fino alla fine. In cima alla classifica c’è Piastri con la sua McLaren, seguito dal compagno di scuderia Lando Norris. Mentre sul gradino più basso del podio c’è l’attuale campione del mondo, Max Verstappen.

La stagione delle due Ferrari non sta andando come ci si attendeva. La scuderia italiana, ancora una volta, non sta riuscendo ad essere competitiva come le prime della classe. Nonostante qualche cambiamento nella vettura, non si sta riuscendo ad avere la possibilità di competere per la vittoria finale.

Una situazione che sicuramente non sta facendo bene nemmeno ai piloti che hanno manifestato sia pubblicamente che in privato il loro profondo disappunto.

Intanto, per quanto riguarda sempre la Ferrari, è arrivato un rinnovo di contratto completamente inaspettato fino a qualche tempo fa. Un segno, da parte del boarding, che porta alla continuità.

Ferrari, arriva il rinnovo inaspettato fino a qualche tempo fa

La Ferrari, intanto, sta provando a programmare già il proprio futuro. La scuderia italiana, infatti, ha intenzione di proseguire il cammino nella strada della continuità, dopo tanti anni di grandi cambiamenti sia a livello ingegneristico che di piloti.

Proprio per questo, è stato ufficializzato a sorpresa il rinnovo di contratto pluriennale con il Team Principal, Vasseur. Una situazione che sicuramente potrebbe portare maggiore stabilità nella scuderia. Fino a qualche tempo fa si parlava di una sua partenza, con Horner pronto a sostituirlo. Ma così non sarà.

Ferrari, tanto da fare per tornare competitivi

Come detto, la stagione della Ferrari, non è stata all’altezza della situazione. Il cavallino rampante ha fatto tanti errori, quest’anno, sia per quanto riguarda la strategia adottata in pista, sia per quanto riguarda il lato ingegneristico.

Una situazione che dovrà prevedere miglioramenti sensibili ed entro poco tempo, perchè anche i piloti vogliono delle risposte concrete per poter lottare per la vittoria del Mondiale. Insomma, da questo punto di vista la situazione andrà monitorata.