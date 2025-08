Io me ne vado, qui non voglio più starci | Addio CERTO ai nerazzurri: “Ho chiesto la cessione”

Il giocatore ha chiesto definitivamente la cessione: ha deciso di non giocare per il suo attuale club

Tantissime società del nostro campionato hanno iniziato, oramai da parecchi mesi, a programmare il mercato in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, hanno iniziato a valutare i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico per migliorare le proprie rose. L’Inter, ad esempio, deve porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio.

I nerazzurri dovranno dare avvio ad una profonda opera di ricambio generazionale e ringiovanimento della rosa. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le squadre rivali e di aprire un ciclo di vittorie. Dopo la vittoria del quarto scudetto della sua storia e dopo la permanenza di Antonio Conte, il club azzurro sta portando avanti un mercato davvero molto importante.

Il Milan, invece, vuole riscattare la deludente passata stagione in cui è rimasta fuori dalle coppe e per farlo si è affidato alla coppia formata da Tare e Allegri. Mentre la Juventus ha intenzione di ritornare nuovamente a lottare per la vittoria dello scudetto.

Intanto, un grande protagonista della nostra Serie A, ha deciso di non voler giocare per il suo attuale club. Il ragazzo vuole andare via e lo ha fatto presente alla società.

Serie A, il giocatore non ci sta e tuona: vuole andare via

La trattativa del momento, in Serie A, è quella che coinvolge Inter, Atalanta e Lookman. L’attaccante nigeriano è cercato dai nerazzurri milanesi e, da tempo, ha già accettato la destinazione. La Dea, fino ad ora, si è opposta alla sua partenza e anche l’ultima offerta presentata da Marotta è stata rifiutata.

Questo ha fatto tuonare sui social il giocatore che prima ha deciso di eliminare tutte le foto con la maglia dell‘Atalanta e, poi, attraverso un post social, ha mandato un messaggio inequivocabile ai bergamaschi sulla volontà di partire.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, ha tantissimo da fare sul mercato estivo. Sicuramente serviranno due difensori giovani e forti. In mezzo, un centrocampista di quantità e struttura ed una mezz’ala di velocità e qualità.

In avanti, un elemento capace di saltare l’uomo e garantire una buona dose di gol.