ALLA FINE ARRIVA BERARDI, la big ha scelto lui | Ecco il contratto della vita

Tantissime società del nostro campionato hanno iniziato, oramai da parecchi mesi, ad organizzarsi per il mercato in vista della prossima stagione. I vari dirigenti stanno facendo le loro valutazioni sui migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico per rinforzare le proprie rose. L’Inter, ad esempio, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori da parte di Marotta e Ausilio dell’anno scorso.

I nerazzurri dovranno dare vita ad una profonda opera di ricambio generazionale e di ringiovanimento dell’organico. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le rivali e di aprire un ciclo di vittorie. Dopo la vittoria del quarto scudetto della sua storia e dopo la permanenza di Antonio Conte in panchina, la società azzurra sta portando avanti un mercato davvero molto importante.

Il Milan, invece, vuole riscattare la passata stagione in cui è rimasta fuori dall’Europa. E, per farlo, ha deciso di affidarsi alla coppia formata da Tare e Allegri. Mentre la Juventus vuole ritornare nuovamente a lottare per la vittoria dello scudetto.

Intanto, uno dei protagonisti del prossimo mercato sarà sicuramente Domenico Berardi. Il giocatore è puntato dalla big per il proprio reparto offensivo.

Serie A, la big punta tutto su Domenico Berardi

Domenico Berardi è uno dei giocatori al centro del mercato. L’attaccante del Sassuolo avrebbe potuto lasciare l’Emilia già da parecchio tempo, ma non è masi successo. Adesso potrebbe essere l’occasione buona per lui.

Infatti, semmai dovesse naufragare, come sembra, l’affare Lookman tra Atalanta ed Inter, ecco che i nerazzurri milanesi andrebbero dritti sul pallino del ds Piero Ausilio. Una trattativa che potrebbe essere anche più economica rispetto a quella per l’esterno nigeriano.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, dovrà fare tantissimo sul mercato estivo. La società infatti dovrà avviare il ricambio generazionale. In difesa sicuramente dovranno arrivare due elementi giovani e forti.

In mezzo, un centrocampista di struttura e quantità ed una mezz’ala di qualità e velocità. In attacco, invece, un giocatore capace di saltare l’uomo e garantire una buona dose di gol.