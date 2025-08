ULTIM’ORA ROMA, addio a Gasperini | Non c’è posto per lui a Trigoria

Il giocatore potrebbe salutare allenatore e compagni: infatti, non rientra nei piani del club

La Roma, dopo la passata stagione dal doppio volto, ha deciso di ripartire con un nuovo progetto tecnico molto importante. Infatti, la società giallorossa, ha deciso di puntare su un allenatore come Gasperini per provare a ritornare in Champions League e per valorizzare elementi della rosa in modo da rimettere il bilancio in positivo.

I giallorossi, in questo momento, con il direttore sportivo Frederic Massara, sono impegnati nell’opera di rafforzamento della rosa andando a cercare elementi giovani che possano essere valorizzati e con la quale fare grandi plusvalenze. La base della squadra è ottima, con giocatori che, nella passata stagione, sono stati vicinissimi a raggiungere la Champions League.

Un progetto sicuramente interessante e che da più parti ci si aspetta possa far vedere anche dei risultati molto positivi. Intanto, la società, sta valutando anche di fare qualche uscita.

E, in questo senso, un giocatore non rientra nei piani del club e potrebbe essere ceduto già in questa sessione di mercato. L’affare è molto vicino alla sua conclusione.

La Roma lo ha messo in vendita: affare vicino alla conclusione

La Roma è vicina ad una cessione che potrebbe portare soldi freschi nelle casse giallorosse. Si tratta dell’esterno d’attacco, Solbakken. Il ragazzo è vicino a firmare un contratto fino al 2029 con il Nordsjaelland.

I giallorossi incasseranno la cifra di 1 milione di euro per un giocatore arrivato nel 2023, ma che non è mai riuscito a rispettare le aspettative riposte nella Capitale. Per lui una nuova avventura per rilanciarsi dopo quelle con le maglie di Olympiacos, Urawa Red ed Empoli.

Roma, tutti i profili cercati sul mercato estivo

La società giallorossa, come detto, sta portando avanti un progetto interessante fatto di giocatori giovani e pronti ad essere valorizzati. Ma ancora qualcosa deve essere fatta in entrata.

Sicuramente, Gasperini, gradirebbe avere un difensore centrale in più. Poi, un centrocampista di quantità e capace recuperare e tamponare, mentre per l’attaccato un giocatore capace di creare la superiorità numerica. Manca ancora un mese e c’è ancora tutto il tempo per andare a trovare questi nuovi profili sul mercato.