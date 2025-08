Lazio, Sarri ha deciso | Se ne va, non ci sono più stimoli | Addio certo

Il giocatore biancoceleste non rientra nei piani di Maurizio Sarri e potrebbe partire quest’estate

La Lazio è alle prese con il riscatto di una stagione molto deludente. Nella passata stagione, infatti, la squadra biancoceleste guidata da Marco Baroni, dopo un inizio di campionato scoppiettante, fatto di grandi vittorie e di bel gioco, non è riuscita a replicare lo stesso nella seconda metà di campionato.

Una stagione dal doppio volto che, però, non ha permesso ai capitolini di qualificarsi a nessuna della coppe europee a propria disposizione. Per questo, finito il campionato, la società ha deciso di puntare al clamoroso ritorno di Maurizio Sarri per provare a ritornare pian piano a giocare in Champions League.

Il tecnico, però, al suo arrivo, ha avuto la spiacevole sorpresa del blocco del mercato in entrata a causa del mancato rispetto dell’indice di liquidità da parte del club.

Per questo, servirà fare cassa ed un contributo in tal senso potrebbe darlo un giocatore che è dato in uscita dai biancocelesti, dal momento che non rientra nei piani di Sarri per la prossima stagione.

Lazio, cessione in vista? Il giocatore non rientra nei piani di Sarri

La Lazio è alle prese con le uscite per far spazio a bilancio visto il dover rispettare l’indice di liquidità. E a tal proposito, un giocatore potrebbe essere ceduto molto presto. Si tratta di Noslin che non è riuscito a lasciare il segno in biancoceleste.

La società valuta offerte per lui in caso di interessi e la novità è che questo potrebbe avvenire anche con la formula del prestito con diritto di riscatto. Vedremo se, nei prossimi giorni, si potrà muovere qualcosa in questo senso. Ma il ragazzo è in uscita, anche se Sarri sta provando ad inserirlo nei propri meccanismi di gioco.

Lazio, tanti gioielli piacciono alle big europee

Per risolvere la problematica dell’indice di liquidità, la soluzione più semplice per la Lazio è quella di cedere almeno un paio dei migliori giocatori della rosa che, tra l’altro, interessano molto a tante big europee.

Infatti, elementi come Gila, Rovella, Guendouzi, Isaksen, Zaccagni e Castellanos fanno gola a tanti, ma il presidente Lotito è stato chiaro nel dire che loro non partiranno e che non ha intenzione di smantellare la rosa biancoceleste.