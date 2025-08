Balotelli IS BACK: svolta inattesa e annuncio ufficiale | Lo aspettano tutti in squadra

Mario Balotelli potrebbe ritornare molto presto con una nuova avventura: potrebbe essere l’ultima della sua carriera

L’ultima stagione di Mario Balotelli non è andata come ci si attendeva. L’ex attaccante della Nazionale italiana era alla ricerca di una nuova avventura per quanto riguarda la sua carriera e questa opportunità si era palesata nel Genoa. Le cose stavano andando bene con la ricerca della forma migliore, almeno fino a quando sulla panchina era seduto Alberto Gilardino.

Ma con l’esonero dell’attuale tecnico del Pisa, le cose sono peggiorate. Sulla panchina della squadra ligure, infatti, è stato chiamato Patrick Vieira. Il tecnico francese aveva già delle vecchie ruggini con Supermario e, praticamente, non lo ha mai messo in campo per dimostrare il suo valore e recuperare il terreno perduto.

Per i rossoblù le cose sono andate decisamente bene, con una salvezza conquistata in anticipo. Mentre per quanto riguarda l’esperienza di Balotelli si è conclusa nel peggiore dei modi.

Adesso, il giocatore, sta cercando di trovare una nuova esperienza professionale in modo tale da riuscire a rilanciarsi per quella che potrebbe essere l’ultima squadra della sua carriera.

Balotelli, nuova avventura in vista? Ecco la situazione

Mario Balotelli è alla ricerca di una nuova avventura sportiva. L’attaccante, dopo l’esperienza deludente al Genoa di cui si è parlato sopra, vuole ripartire per rilanciarsi in una delle sue ultime maglie della sua carriera.

Secondo quanto detto dal suo agente, Enzo Raiola ai microfoni di Derbyderbyderby, il giocatore non ha intenzione di rimanere in Italia, dopo l’ultima annata. L’opzione più probabile è quella di una squadra all’estero che possa puntare fortemente su di lui.

Balotelli, cadono alcune opzioni di mercato

Mario Balotelli, dunque, non giocherà in Italia. O, perlomeno, questa è la sua intenzione. Nelle settimane passate si era parlato della possibilità che l’attaccante potesse andare a giocare con la maglia del Palermo, città in cui è nato. Ma stando alle parole del suo agente, non sarà così.

Da capire chi ha intenzione di puntare ancora su di lui dopo periodi lontano dal calcio di un certo livello. Ma, come detto, la ricerca andrà fatta all’estero senza ombra di dubbio.