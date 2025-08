Ti vendiamo, qui non c’è spazio per te | Milan, Allegri ha deciso: il calciatore fatto fuori così

Il giocatore verrà ceduto dalla società rossonera: per lui non ci sarebbe molto spazio nella prossima stagione

Il Milan ha deciso di ripartire con un nuovo corso. La società rossonera, infatti, nella passata stagione, ha subito il colpo di non essere riuscita a qualificarsi in nessuna delle competizioni europee, non riuscendo a guadagnare i proventi conseguenti. Per questo, la prossima stagione, dovrà essere quella del riscatto.

Per permettere che ciò accada, la società ha deciso di affidarsi alla coppia formata da Igli Tare e Massimiliano Allegri. Il primo è impegnato con la costruzione di una squadra che possa essere competitiva, mentre il secondo sta lavorando molto bene sul campo per cercare di far risalire la china a tutto il gruppo di giocatori.

Ovviamente, ci vorranno dei rinforzi per fare in modo che la squadra possa essere competitiva e possa raggiungere la prossima Champions League e, magari, lottare anche per la vittoria dello scudetto.

Intanto, un giocatore rossonero, dovrà andare a cercare spazio altrove. Il ragazzo ha bisogno di giocare e c’è già un club pronto ad investire su di lui per la prossima stagione.

Milan, il giocatore può partire: un club interessato a lui

Il Milan ha intenzione di costruire un’ottima squadra per la prossima stagione. Qualcuno è già arrivato a Milanello e qualcun altro arriverà sicuramente. Per questo, qualcuno, potrebbe partire sicuramente per trovare maggiore continuità altrove.

Uno di questi è sicuramente il centrocampista classe 2008, Comotto. Il ragazzo sta dimostrando il suo valore in questo precampionato- Per questo, per lui, si pensa ad un prestito. E, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, lo Spezia potrebbe puntare su di lui. Una mossa che potrebbe essere vincente, come accaduto nelle ultime due stagioni con Francesco Pio Esposito.

Milan, tutti gli obiettivi di mercato estivo

Il Milan, come detto, ha intenzione di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Sono già arrivati a Milanello Luka Modric a parametro zero, Samuele Ricci dal Torino ed Estupinan dal Brighton.

Ancora ci si aspetta di fare altri tre innesti. Il primo è un terzino destro, successivamente un centrocampista di inserimento e, infine, un attaccante con tanti gol in canna.