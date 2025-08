Me ne vado in Arabia Saudita, lascio al Milan assolutamente | Pioggia di milioni nel suo conto corrente

Il giocatore rossonero ha intenzione di lasciare il Milan e arrivano sirene dall’Arabia Saudita

Il Milan ha deciso di far ripartire un nuovo ciclo. Dopo la scorsa e deludente stagione, il club rossonero vuole riscattarsi in primis per ritornare a giocare in Champions League, successivamente per provare a lottare per la vittoria del campionato, Proprio per questo, la società ha deciso di affidare la gestione della squadra a persone affidabili.

In primis a Igli Tare, che sta provando a costruire una squadra che possa avere continuità in campo, poi Massimiliano Allegri che sta provando a rendere la squadra quanto più organizzata possibile in campo e anche nello spogliatoio con un gruppo unito. Per questo, servirà sicuramente migliorare ulteriormente l’organico.

Già qualche giocatore è arrivato a Milanello, ma molto altro è necessario che venga fatto. Insomma, c’è ancora da lavorare e sicuramente dalle parti di Aldo Rossi verrà fatto.

Intanto, un giocatore rossonero potrebbe lasciare molto presto il club. Per lui è arrivata un’offerta davvero molto importante dall’Arabia Saudita che potrebbe farlo vacillare.

Milan, il giocatore vacilla: offerta importante dall’Arabia Saudita

Il Milan, come detto, ha intenzione di costruire una squadra competitiva e, per farlo, deve prima pensare a qualche uscita. E, a tal proposito, c’è un giocatore che potrebbe essere ceduto molto presto.

Si tratta di Ismael Bennacer. Il centrocampista è fuori dai piani di Allegri e anche in Europa non ha ricevuto offerte all’altezza. Per questo, in Arabia c’è chi sta pensando a lui per la prossima stagione. L’Al-Hittiad, infatti, vuole ingaggiarlo ed è disposto ad offrire un ingaggio molto importante al giocatore del valore di 8-10 milioni di euro annui.

Milan, tutti gli obiettivi per il mercato estivo

Il Milan, come detto sopra, è intenzionato a costruire una squadra importante. A Milanello sono già arrivati giocatori come Luka Modric a parametro zero dal Real Madrid, Samuele Ricci dal Torino ed Estupinan dal Brighton.

Ma ancora serviranno altri tre elementi. Il primo un esterno destro di difesa, un centrocampista di fisico e inserimento ed un centravanti che possa garantire una buona dose di gol. Vedremo cosa si sbloccherà nei prossimi giorni.