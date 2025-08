Ultim’ora: brutto incidente stradale per il giocatore | Non potrà scendere in campo

Il giocatore ha avuto un brutto incidente stradale: preoccupazione per lui e per le sue condizioni

Il campionato di Serie A è alle porte e tutte le squadre che saranno protagoniste stanno lavorando sia sul campo, dove le preparazioni atletiche stanno andando avanti, sia da dietro la scrivania dove si sta cercando di aggiungere qualche elemento che possa rinforzare le rose a disposizione dei vari allenatori.

Il Napoli partirà sicuramente come la squadra favorita, dopo la conquista del quarto scudetto della sua storia e dopo la permanenza della garanzia Antonio Conte. Oltre a questo, il club sta portando avanti un mercato davvero molto interessante. L’Inter, dopo le batoste della passata stagione, rimane un punto interrogativo. I nerazzurri stanno provando una grande opera di ricambio generazionale.

Milan, Juventus, Atalanta, Roma e Fiorentina si sfideranno per raggiungere un posto nella prossima Champions League, mentre attenzione alla sorpresa Como che potrebbe ambire ad un posto in Europa.

Intanto, per un giocatore del nostro campionato, una notizia che ha preoccupato tutti. Infatti, il ragazzo ha avuto un brutto incidente stradale che lo costringerà a fermarsi.

Serie A, incidente stradale per il giocatore: preoccupazione per lui

Grande preoccupazione per un giocatore di Serie A. Infatti, il centrocampista del Como, Caqueret, ha avuto un incidente stradale mentre guidava la sua auto. Il ragazzo si sarebbe scontrato con un autobus. Un brutto incidente che ha destato parecchia preoccupazione.

Per fortuna, sia lui che gli altri passeggeri sono rimasti illesi nello scontro. Sul posto sono intervenuti vigili e polizia. Caqueret sarebbe dovuto partire con la squadra per il trofeo Gamper, ma rimarrà a Como per recuperare da quanto accaduto.

Como, ambizione sempre più alta

Il Como, intanto, sta portando avanti un mercato davvero molto interessante. La squadra lombarda, neo-promossa nella passata stagione, adesso vuole alzare sempre di più l’asticella puntando su un progetto fatto di giovani e di programmazione.

L’obiettivo quest’anno è quello di provare a rientrare nella lotta per l’Europa. Una missione sicuramente non semplice, ma come già accaduto nella passata stagione, gli uomini di Cesc Fabregas hanno intenzione di stupire e di non fermarsi per crescere sempre di più.