Non c’è pace per Icardi, Wanda si prende ancora gioco di lui | Decisione folle della showgirl

Ancora grandi diatribe tra Mauro Icardi e la ex moglie, Wanda Nara: una decisione folle della showgirl

Mauro Icardi è stato sicuramente uno degli attaccanti più forti della storia recente nerazzurra. Un giocatore che, in momenti non proprio idilliaci della squadra, era capace di trascinarla segnano 25 o 30 gol a stagione. Un giocatore che, in area di rigore, aveva sicuramente pochi rivali al mondo e una rapacità senza eguali.

Ad un certo punto della sua carriera, l’attaccante argentino ha deciso di affidare quelli che erano i suoi affari inerenti alla sua carriera all’allora moglie, Wanda Nara. Una figura sicuramente dal carattere esplosivo, per quanto riguarda la sua presenza negli studi televisivi e che per tanto tempo ha imbastito trattative per i rinnovi facendo spazientire la società nerazzurra.

Ad un certo punto, è arrivato il punto di rottura. Infatti, dopo l’ennesima trattativa fiume, la società ha deciso di togliere la fascia di capitano all’ex numero 9 e da quel momento è arrivata una serie di eventi che ha portato al divorzio.

Anche la storia con Wanda Nara non è terminata nel migliore dei modi. La showgirl argentina, proprio ultimamente, ha preso una decisione completamente folle nei suoi confronti.

Icardi, ancora problemi con Wanda Nara: la decisione della showgirl

Tanto si è parlato delle vicende tra Mauro Icardi e Wanda Nara e un altro capitolo si è aperto. La showgirl argentina, infatti, si è autoimmortalata con alcuni scatti insieme al rapper L-Gante. Tra i due si mormora una relazione, anche se entrambi smentiscono.

Un tour di tutto rispetto con città come Venezia e Malaga. La cosa che sicuramente non è sfuggita a molti è che Wanda ha deciso di aprire al rapper le porte della sua casa milanese, mentre Icardi è stato costretto ed è costretto ad andare in albergo.

Icardi, una carriera che avrebbe dovuto dire di più

La carriera di Mauro Icardi è sicuramente di altissimo livello, avendo giocato per grandissimi club. Ma viste le sue qualità, avrebbe potuto sicuramente essere migliore. Un giocatore che ha finito per giocare nel campionato turco a causa di decisioni sbagliate.

Adesso, la sua intenzione, è quella di recuperare al meglio dalla rottura del crociato per poi giocarsi il posto con Osimhen al Galatasaray.