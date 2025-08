PRENDIAMO SUBITO RASPADORI: vieni qui, ti stiamo aspettando | E’ lui il colpo finale

Giacomo Raspadori potrebbe lasciare il Napoli in estate: sull’attaccante un grande club europeo

Il Napoli, nella passata stagione, è riuscito a fare una vera e propria impresa sportiva. La squadra azzurra, infatti, contro ogni pronostico, è riuscita a trionfare nel campionato italiano riuscendo a conquistare il quarto scudetto della sua storia. Nessuno avrebbe scommesso su questa vittoria alla vigilia, non essendo data come squadra favorita.

Il merito di questo grande trionfo è sicuramente da dividere in più parti. In primis, al presidente Aurelio De Laurentiis che, dopo aver avuto un’annata molto deludente, ha deciso di affidarsi alle persone giuste sia per quanto riguarda il campo che non. Poi, anche il direttore sportivo Giovanni Manna che è riuscito a costruire una squadra molto competitiva.

E, infine, ad Antonio Conte che, ancora una volta, è riuscito a far superare i propri limiti ad un gruppo di giocatori che, come detto sopra, non era dato come favorito alla vigilia.

Intanto, uno dei protagonisti della passata stagione come Giacomo Raspadori potrebbe lasciare la squadra azzurra. Su di lui c’è il forte interesse di un grande club europeo.

Napoli, Raspadori può partire: una grande d’Europa su di lui

Giacomo Raspadori potrebbe salutare il Napoli già nel corso di questa estate. Dopo l’arrivo di Lorenzo Lucca, l’attacco azzurro è pieno di giocatori, per cui lo spazio per lui sarebbe parecchio ridotto.

Sulle sue tracce c’è l’Atletico Madrid del Cholo Simeone che ha deciso di puntare su di lui e di offrire la cifra di 25 milioni più altri 5 di bonus. La quota dei bonus va bene al Napoli, ma la parte fissa deve essere di 30 milioni. Si proverà a ragionare in questo senso per arrivare ad una quadra definitiva.

Napoli, ancora alla ricerca di rinforzi sul mercato

Il mercato in entrata del Napoli, però, non si è fermato qui. Infatti, il club azzurro ha deciso di fare altre due entrate. La prima riguarda il centrocampo, e il profilo più accreditato è quello di Fabio Miretti per cui si sta trattando con la Juventus intorno ai 15 milioni di euro.

Poi, l’altro acquisto dovrebbe essere sull’esterno sinistro di difesa, in cui il profilo che si sta cercando è quello di Gutierrez del Girona per cui si tratta sulla base di 18 milioni di euro più bonus. Vedremo se queste trattative andranno a buon fine.