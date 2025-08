FORMULA 1, cambia tutto nel 2026 | L’annuncio stravolge qualsiasi cosa

Arriva l’annuncio che stravolge tutto per quanto riguarda la Formula 1: un cambiamento davvero epocale

Il Mondiale di Formula 1 sta prendendo una piega molto precisa e la vittoria finale sarà una roba tra tre piloti e due scuderie. Al primo posto della classifica generale c’è Piastri con la sua McLaren, mentre al secondo il compagno di squadra Lando Norris. Sul gradino più basso del podio l’attuale campione del mondo su Red Bull, Max Verstappen.

Per quanto riguarda le Ferrari, nonostante il podio dell’ultima gara di Charles Leclerc, la vetta è parecchio distante e anche in questa stagione la vettura non è riuscita ad essere competitiva. La speranza, per i due piloti della Rossa, è quella di riuscire a fare dei miglioramenti consistenti in vista della prossima stagione.

Il malcontento è veramente molto alto in questo momento, tanto che sia Hamilton che Leclerc lo hanno manifestato sia in maniera pubblica che in maniera privata.

Intanto, arriva una novità importantissima che riguarda la prossima stagione di Formula 1. Infatti, dall’anno prossimo, cambierà veramente tutto con questa novità.

Formula, arriva la novità importante per la stagione 2026

Nella prossima stagione ci sarà la novità importante per quanto riguarda la scuderia dell’Audi. Infatti, nel 2026 sarà annunciato il nuovo sponsor che sarà Revolut. Una novità molto importante visto che potrebbe avere un impatto importante anche per quanto riguarda il merchandising.

Questo, ovviamente, vuole dire anche maggiori proventi per una scuderia che ha intenzione di svilupparsi e migliorare sempre in maniera maggiore per provare a competere con le scuderie più grandi.

Ferrari, l’anno prossimo occhio al possibile addio del pilota

Nella prossima stagione, in Ferrari, potrebbe esserci un grande cambiamento per quanto riguarda i piloti. Infatti, Charles Leclerc starebbe meditando l’addio alla scuderia. Soprattutto nel caso in cui Verstappen dovesse andare alla Mercedes, si potrebbe innescare un domino.

A quel punto, la Red Bull, potrebbe pensare a lui per sostituire il campione olandese. Dopo tanti anni in Ferrari in cui non è mai riuscito a competere, potrebbe essere giunto il momento di separare le due strade. Ma nelle prossime settimane si potrebbe avere una situazione decisamente più chiara in questo senso.