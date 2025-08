ECCO VERRATTI IN SERIE A: l’annuncio ufficiale infiamma i tifosi | “E’ il mio sogno”

Marco Verratti potrebbe giocare in Serie A nelle prossime stagione: le sue parole inequivocabili

Marco Verratti è stato sicuramente uno dei calciatori più forti ed anche sottovalutati del nostro movimento calcistico. Un giocatore che, dopo una grande stagione con la maglia del suo Pescara, città in cui è nato e squadra di cui detiene parte delle quote, è passato direttamente dalla Serie B alla Ligue 1.

Una bandiera del Paris Saint-Germain che, in maniera incredibile, non ha mai giocato un minuto in Serie A. Un giocatore che ha vinto tantissimo e che è riuscito a far crescere tanto anche la squadra francese che, oggi, sicuramente, rappresenta una delle compagini più forti del calcio mondiale.

Con la maglia della Nazionale italiana è stato anche tra i protagonisti della vittoria dell’Europeo azzurro quando sulla panchina sedeva Roberto Mancini che gli aveva affidato le chiavi della metà campo.

Ma il suo futuro potrebbe essere finalmente in Italia. Infatti, lo stesso Verratti ha raccontato e ha espresso il suo desiderio di giocare nel nostro paese con un’unica maglia.

Serie A, ecco che potrebbe arrivare Verratti: ma solo con una squadra

La Serie A potrebbe accogliere molto presto Marco Verratti. Il centrocampista che oggi gioca in Qatar, infatti, ha espresso questo desiderio. Ma affinchè ciò accada, deve accadere con la maglia di una sola squadra.

Ecco le sue parole a tal proposito ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Sogno di giocare in A col Pescara? E’ un sogno si. Dobbiamo sempre darci l’idea di un obiettivo. Magari lo realizzerò ora che sono co-presidente al 50%. Ecco, solo per il mio Pescara avrei fatto quello che ho sempre voluto effettivamente fare. Mi ha dato tutto”.

Verratti, un giocatore troppo sottovalutato nel nostro paese

Marco Verratti è stato un giocatore di talento immenso che, ad un certo punto, prima di approdare al Paris Saint-Germain, sarebbe potuto arrivare in una delle big del nostro campionato. Così non è stato e forse rimarrà senza aver mai giocato in Serie A.

Un giocatore che è sempre stato sottovalutato, ma che ha mostrato un calcio meraviglioso ed una capacità di dettare i tempi incredibile. Forse, nella storia recente, l’unico giocatore – insieme a Donnarumma – capace di avere uno status internazionale di un certo livello.