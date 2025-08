Assurdo Sinner, arriva la decisione a sorpresa | La scelta spiazza i tifosi

Jannik Sinner stupisce tutti e prende una decisione completamente a sorpresa: scelta già fatta

Il tennista del momento è sicuramente Jannik Sinner. L’altoatesino, grazie ai suoi miglioramenti sul campo e grazie, soprattutto, alle grandissime vittorie ottenute, è riuscito a raggiungere il primo posto nella classifica ATP. Un traguardo inimmaginabile fino a qualche tempo fa per il movimento tennistico italiano.

Negli ultimi mesi, una delle vicende che lo ha caratterizzato, è stato il caso Clostebol, una sostanza dopante e vietata che il tennista ha assunto a sua insaputa a causa di una negligenza di un membro del suo staff. Alla fine, la questione, si è risolta con un patteggiamento ad una squalifica di tre mesi con la WADA.

Sinner è riuscito a tornare nuovamente in campo sia nella terra rossa, dove è stato battuto in finale dal rivale Alcaraz agli Internazionali di Roma e al Roland Garros, sia a Wimbledon dove è riuscito, invece, a battere lo spagnolo.

Intanto, nelle ultime ore, è arrivata una decisione completamente a sorpresa da parte del numero uno al mondo. Una scelta ufficiale che ha stupito tutti i suoi tifosi.

Sinner, scelta completamente a sorpresa: decisione presa

Una decisione che ha stupito tutti e che farà discutere. La notizia era nell’aria, ma adesso è definitiva. Jannik Sinner ha richiamato Ferrara come suo preparatore. Un professionista che gli ha regalato grandi soddisfazioni, ma che era stato coinvolto nella vicenda Clostebol che gli è costata tre mesi di squalifica.

Nei giorni scorsi, Sinner, si è allenato, come di consueto, a Montecarlo, dove era presente proprio lo stesso Ferrara che ha seguito l’allenamento per intero. Dunque, un ritorno che ha stupito tantissimi tifosi e addetti ai lavori, visto quanto accaduto in passato.

Sinner, alla ricerca della continuità

Dopo mesi molto difficili e la vittoria a Wimbledon, Jannik Sinner, adesso, si sta concentrando esclusivamente su quelli che saranno i prossimi impegni da calendario. In primis, gli US Open.

Il tennista italiano, una volta conquistata la perfetta forma, ha intenzione di continuare a vincere ancora per far vedere al mondo e ai rivali che è davvero il numero uno tra tutti.