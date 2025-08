Ecco che arriva Zaniolo, l’affare si sblocca | Per lui è la chance della vita

Nicolò Zaniolo potrebbe ripartire molto presto per una nuova avventura: per lui è l’ultima occasione di rilancio

Tantissime società del nostro campionato hanno già iniziato a programmare, da parecchi mesi, il mercato in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, hanno intenzione di valutare al meglio i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico per le proprie rose. L’Inter, ad esempio, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da Marotta e Ausilio nella passata stagione.

I nerazzurri dovranno dare avvio ad una profonda fase di ricambio generazionale e di ringiovanimento della rosa. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le rivali e di aprire un ciclo di vittorie. Dopo la vittoria del quarto scudetto della sua storia e dopo la permanenza di Antonio Conte, la società azzurra sta portando avanti un mercato veramente molto importante.

Il Milan, invece, ha intenzione di riscattare la scorsa stagione in cui è rimasta fuori dalle coppe europee. E per farlo si è affidata alla coppia formata da Tare e Allegri. Mentre la Juventus vuole ritornare nuovamente a lottare per la vittoria del campionato.

Intanto, uno dei protagonisti del prossimo mercato potrebbe essere Nicolò Zaniolo. Dopo le avventure andate male nella passata stagione, il giocatore è all’ultima opportunità per il suo riscatto.

Serie A, ritorno nuovamente Zaniolo? Ecco chi lo vuole

Nicolò Zaniolo potrebbe ritornare nuovamente in Serie A nella prossima stagione. Il trequartista, dopo le avventure non andate bene con le maglie di Fiorentina e Atalanta, è ritornato nuovamente al Galatasaray proprietario del cartellino.

Ma la sua permanenza in Turchia potrebbe durare poco, visto che in Serie A ci sono due società come Torino e Genoa che sono interessate a prelevarlo in prestito. Potrebbe essere l’ultima occasione per il suo riscatto.

Zaniolo, tanto talento e tante occasioni sprecate

Nicolò Zaniolo non ha avuto la carriera che ci si attendeva dal suo grande talento. Un giocatore che, con la maglia della Roma, è riuscito a mostrare di cosa è capace, ma che a causa di atteggiamenti non positivi e a causa di scelte di carriera sbagliate, ha frenato la sua crescita.

Ci si augura che qualunque sia la sua nuova esperienza, questa possa portare ad una sua consacrazione anche se tardiva, utile anche in ottica Nazionale.