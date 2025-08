Donnarumma torna in Serie A, ha firmato subito con il nuovo club | Adieu Paris, bentornato in Italia

Gigio Donnarumma potrebbe ritornare nuovamente in Serie A: possibile addio al Paris Saint-Germain

Uno dei protagonisti di questo mercato è sicuramente Gianluigi Donnarumma. Dopo la vittoria della scorsa Champions League, il numero uno della Nazionale italiana è sicuramente il miglior portiere al mondo in questo momento. Un riconoscimento che proviene da tantissimi addetti ai lavori.

Ma, ad oggi, il giocatore sta vivendo un momento complicato nel suo rapporto con il Paris Saint-Germain. Infatti, il suo contratto scade il 30 giugno del 2026, ragion per cui è rimasta una sola stagione. La società francese ha già iniziato da tempo le trattative per il prolungamento, ma non si è arrivati a nessun accordo con lui.

Adesso, la situazione, si sta facendo più tesa perchè i campioni d’Europa sono molto vicini all’acquisto del portiere del Lille, Chevalier per 40 milioni di euro e dovrebbe essere lui il prossimo titolare.

Intanto, una società italiana sta pensando seriamente di riportare Donnarumma in Serie A. Il giocatore sarebbe ben contento di ritornare nel nostro campionato.

Donnarumma, ritorno in Serie A? Ecco chi lo vuole

Gianluigi Donnarumma potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain e ritornare in Serie A. La suggestione è stata rilanciata dal sito Calciomercato.com che spiega come il portiere potrebbe giocare nuovamente nel nostro campionato.

La squadra interessata a lui sarebbe la Juventus che è molto attenta a valutare tutte le opportunità del caso e sta iniziando a sondare il terreno per il numero uno della Nazionale sia che vada via in questa stagione, ma soprattutto se decidesse di lasciare la squadra francese a parametro zero.

Juventus, ecco tutti i profili per la prossima stagione

La Juventus, intanto, sta lavorando duramente per rinforzare la rosa di Igor Tudor in vista della prossima stagione. In difesa piace moltissimo il giovane difensore del Parma, Giovanni Leoni.

In mezzo si sonda il terreno per i centrocampisti della Roma, Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini. In attacco, tanto passa dall’addio di Vlahovic, con le piste che portano a Sancho e Kolo Muani sempre aperte. A giorni, in questo senso, si potrebbero avere delle novità molto importanti in un senso o nell’altro. Bisognerà ancora pazientare un po’.