Addio Inter, praticamente mi avete cacciato | MAROTTA CHIUDE L’AFFARE IN 24 ORE

Il giocatore nerazzurro potrebbe lasciare Appiano Gentile in estate con il benestare della società

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, deve porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio che, nella passata stagione, non hanno rinforzato a dovere la squadra e non le hanno permesso di fare il definitivo salto di qualità.

Per farlo, però, i due dirigenti, dovranno sottostare ai diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo dal momento che, ad oggi, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che si trovano già nell’occhio del ciclone per aver affidato la panchina nerazzurra ad un tecnico inesperto come Christian Chivu.

Intanto, un giocatore nerazzurro, potrebbe lasciare Appiano Gentile in estate. Il ragazzo, infatti, è stato messo in uscita da parte della società se dovesse arrivare una certa cifra.

Inter, il giocatore parte? Ecco quanto chiede la società

L’Inter, già da questa estate, potrebbe salutare il difensore tedesco, Yann Bisseck. Il ragazzo classe 2000, arrivato due stagioni fa a Milano, ha fatto bene in maglia nerazzurra e si è valorizzato tantissimo tanto da attirare a sè gli occhi di tante società.

Su di lui ci sono interessi da parte della Premier League soprattutto dal Crystal Palace che avrebbe avanzato un’offerta di circa 32 milioni di euro. Offerta che i nerazzurri hanno rispedito al mittente. Chi vuole acquistare il giocatore dovrà offrire una cifra di almeno 40 milioni di euro.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

La società nerazzurra sta lavorando per avanzare nell’opera di ricambio generazionale e ringiovanimento della rosa. Sicuramente serviranno due difensori giovani e forti.

In mezzo, un centrocampista di struttura fisica e quantità oltre ad una mezz’ala di qualità e velocità. In attacco, un giocatore capace di saltare l’uomo e creare superiorità e garantire una certa quota di gol. Nei prossimi giorni si capirà sicuramente qualcosa in più.