No, loro non li voglio al Napoli | Conte ha messo il veto sul mercato: TRASFERIMENTI CANCELLATI

Antonio Conte ha preso una decisione importante sul mercato: stop a due trattative che sembravano vicine a concludersi

La scorsa stagione del Napoli è stata veramente ricca di soddisfazioni. La squadra azzurra, infatti, è riuscita a fare una grandissima impresa portando in Campania il quarto scudetto della storia del club. Un traguardo straordinario i cui meriti vanno divisi tra più componenti che sono riusciti a fare benissimo.

In primis, il presidente Aurelio De Laurentiis che ha deciso di affidarsi alle persone giuste soprattutto per quanto riguarda il campo. Il direttore sportivo, Giovanni Manna che è riuscito a costruire una squadra molto competitiva che ha resistito fino all’ultimo. E, infine, ovviamente, ad Antonio Conte che ha fatto superare i propri limiti alla squadra.

Adesso, dopo la conferma del tecnico salentino, la società si sta impegnato moltissimo a fare un mercato molto importante per partire davanti a tutti nella griglia di partenza.

Intanto, Antonio Conte, ha posto il suo veto per quanto riguarda due trattative per due giocatori che piacevano molto alla direzione sportiva. Loro non faranno parte del club partenopeo.

Napoli, Conte dice no: rifiutati due giocatori

Il Napoli, dopo aver fatto tanti acquisti, ha intenzione di rinforzare le corsie esterne d’attacco. In questi giorni si sono fatti tantissimi nomi di profili interessanti. E, a tal proposito, Alfredo Pedullà ha tracciato il punto sulla società azzurra.

Si è parlato tanto di Nusa e Garnacho, ma il costo del cartellino è troppo elevato. Mentre risultano sul taccuino giocatori come Sterling e Zaccagni. Ma per entrambi non c’è il bene stare di Antonio Conte. Sul secondo, oltre a questo, c’è la situazione particolare della Lazio che, in caso di partenza, non potrebbe sostituirlo.

Napoli, Conte parte in prima fila per lo scudetto

Il Napoli, dopo la vittoria del quarto scudetto, sta facendo sicuramente un mercato molto importante. La squadra azzurra, dopo non essere stata favorita la scorsa stagione, lo è sicuramente quest’anno visto che ha l’organico più forte e l’allenatore più forte.

La permanenza di Antonio Conte, inoltre, è una garanzia non da poco che potrebbe portare la società campana ad aprire un ciclo di vittorie importante per il futuro.