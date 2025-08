Io dal Milan non me ne vado, inutile ogni tipo di discorso | Resto qui, GRANA PER ALLEGRI

Il giocatore non rientra nei piani del Milan, ma fino a questo momento non ha dato cenni di voler partire

Il Milan ha deciso di ripartire da zero. La scorsa stagione, infatti, per la squadra rossonera è stata parecchio deludente. Infatti, il Diavolo, non è riuscito a qualificarsi per nessuna delle coppe europee e ha perso anche una finale di Coppa Italia che avrebbe potuto portarla in Europa League e giocarsi una competizione in più.

Per questo, la società, ha deciso di fare portare un nuovo ciclo affidandosi alla coppia formata da Igli Tare e Massimiliano Allegri. Il primo avrà il compito di costruire una squadra competitiva, mentre il secondo di fare rendere al meglio i giocatori per arrivare quanto più in alto possibile, soprattutto, in una stagione senza coppe.

Un compito sicuramente non semplice, soprattutto vista la grande concorrenza e le rivali agguerrite. Ma il Milan ha il dover di competere per vincere o quantomeno di costruire qualcosa di importante.

Intanto, un giocatore rossonero, è finito ai margini del progetto. Il ragazzo rimane in uscita, ma non ha dato ancora segni di voler dire addio al club che rimane bloccato nella sua uscita.

Milan, cessione bloccata: ha rifiutato la destinazione

Il Milan ha deciso di mettere fuori dal progetto il centrocampista, Ismael Bennacer. Il giocatore non rientra nei piani della società ed anche Massimiliano Allegri glielo ha comunicato. Oltre a questo, il Marsiglia non lo ha riscattato e sembra non voler spendere la cifra richiesta dai rossoneri per lui.

Sul giocatore c’erano anche degli interessamenti dall’Arabia Saudita, ma il ragazzo ha deciso che non era il momento per un’esperienza professionale di questo tipo bloccando il trasferimento. Un problema per Tare che ha intenzione di monetizzare con lui.

Milan, tutti gli obiettivi sul mercato estivo

Il Milan, intanto, si guarda intorno per quanto riguarda il mercato estivo. Dopo gli arrivi di Ricci e Modric, le entrate non sono finite qui. In difesa piacciono molto il giovane Giovanni Leoni del Parma e Douè per la corsia esterna.

In mezzo si spinge ancora per Jashari, mentre in avanti si pensa al sogno Dusan Vlahovic. Il giocatore è ai margini della Juventus.