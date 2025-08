Mi ha morso i testicoli: incredibile disavventura per il calciatore | Condizioni gravissime

Disavventura incredibile per il calciatore: tantissima paura per lui che ha rischiato veramente tantissimo

La nuova stagione di Serie A è alle porte e tantissime squadre stanno lavorando sia per quanto riguarda il campo, con le varie preparazioni atletiche, sia per quanto riguarda il mercato per avere dei giocatori pronti e in grado di rinforzare le rose. In pole position per la vittoria finale parte sicuramente il Napoli campione d’Italia.

La squadra azzurra sta portando avanti un mercato veramente importante ed ha intenzione di aprire un ciclo di vittorie. Poi, di seguito, l’Inter che però si trova in una situazione di ricambio generazionale in cui dovrà necessariamente ringiovanire l’organico. Successivamente, una grandissima lotta per l’Europa.

Infatti, Juventus, Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina si sfideranno per arrivare in Champions League e, per quanto riguarda un posto in Europa, attenzione anche al Como che sta facendo cose interessanti in campo e sul mercato.

Intanto, arriva la notizia incredibile capitata ad una vecchia conoscenza del nostro campionato. Il calciatore è stato morso ai testicoli. Tantissima paura per lui e per le sue condizioni.

Disavventura incredibile: l’ex Serie A morso ai testicoli

Una disavventura incredibile quella che è accaduta all’ex esterno della Roma, Carles Perez. Il giocatore, oggi in forza all’Aris Salonicco, stava passeggiando con il proprio cane quando un altro cane, lasciato sciolto dal proprio padrone, ha iniziato ad attaccare entrambi e lo ha morso ai testicoli.

Il giocatore è stato subito portato in gravi condizioni all’ospedale di Salonicco, anche se sembra essere fuori pericolo ed anche la zona genitale non sembra essere a rischio. Una vicenda incredibile che, sicuramente, sarebbe potuta finire molto peggio.

Roma, tutti gli obiettivi del mercato estivo

Tornando a temi sicuramente più leggeri e sempre a proposito di Roma, la società giallorossa si sta muovendo sul mercato per accontentare le richieste di Giampiero Gasperini. Il tecnico ha bisogno di calciatori con caratteristiche precise e il club vuole provare ad accontentarlo.

Sicuramente si cerca un centravanti, soprattutto se dovesse andar via Dovbyk che ha deluso nella sua prima stagione in maglia giallorossa. Poi, anche un centrocampista centrale di quantità ed un trequartista capace di saltare l’uomo.