JORGE LORENZO SHOCK: annuncio devastante per la sua vita | “Tutto bruciato”

Arrivano le parole shock da parte dell’ex pilota MotoGp, Jorge Lorenzo. Una notizia che ha stupito tutti

Il Mondiale di MotoGP sembra aver detto già tutto in merito alla vittoria finale. Infatti, sembra non esserci più sfida per quanto riguarda la prima posizione. Il primo posto è mantenuto ben saldo dal pilota spagnolo della Ducati, Marc Marquez a quota 381 punti. Dietro di lui, a ben 120 lunghezze di distanza, c’è il fratello Alex.

In terza posizione troviamo il pilota italiano, Francesco Bagnaia che, grazie al quarto posto nell’ultimo Gran Premio, è riuscito a salire a quota 213 punti in classifica accorciando sulla seconda posizione. In quarta posizione un altro italiano, ovvero Bezzecchi, seguito a sua volta da Fabio Di Giannantonio e Fabio Acosta.

Insomma, le prossime gare ci diranno se Marquez riuscirà davvero a continuare sulla falsa riga della strada intrapresa oppure se la questione Mondiale si potrà riaprire in un modo o in un altro.

Intanto, arrivano parole che hanno stupito tantissimi tifosi di MotoGP e che riguardano l’ex pilota, Jorge Lorenzo. Nessuno si aspettava quanto detto dal motociclista.

MotoGP, le parole di Lorenzo: “Tutto bruciano per me”

Dopo essersi ritirato, il pilota Jorge Lorenzo ha deciso di concedere una lunga intervista in cui ha parlato sia di cosa si sta occupando in questa fase della sua vita, sia del periodo in cui gareggiava ad alto livello. E ha usato parole che hanno stupito tantissimi tifosi.

Ecco cosa ha detto: “Ero un perfezionista e volevo sempre di più dal mio sport. Dedicavo 6-7-8 ore al giorno al mio sport e un’ora di streaching prima di andare a letto. E quando ero in difficoltà, come quando ero alla Honda, facevo anche di più per arrivare al top. Dopo 18 anni da professionista e 30 di concentrazione assoluta, alla fine ero un po’ bruciato”.

Lorenzo, un pilota che avrebbe meritato maggiore successo

Jorge Lorenzo è stato sicuramente un dei piloti di MotoGP più forti della storia di questo sport. Lo spagnolo, però, è nato nell’epoca sbagliata e avrebbe meritato maggiore successo nella sua carriera.

Nella sua strada ci sono stati campioni come Valentino Rossi che hanno quasi sempre cannibalizzato i vari Mondiali. Ma questo, sicuramente, non cancella quanto fatto.