Sinner, la brutta figura fa il giro del web | GAFFE CLAMOROSA: da lui non ce l’aspettavamo

Jannik Sinner protagonista di una gaffe inaspettata: la brutta figura fa il giro del web

Jannik Sinner è sicuramente il tennista del momento. Grazie ai suoi miglioramenti in campo e grazie, soprattutto, alle sue grandissime vittorie, l’altoatesino è riuscito ad arrivare al comando della classifica ATP. Un traguardo importantissimo e inimmaginabile, fino a qualche anno fa, per il tennis italiano.

Ma, negli ultimi mesi, una vicenda personale ha riguardato la storia sportiva del tennista italiano. Infatti, a causa dell’assunzione del Clostebol per una negligenza di un membro del suo staff, Sinner ha vissuto giornate molto complicate. Alla fine, la vicenda, si è conclusa con un patteggiamento ad una squalifica di tre anni con la WADA.

Per fortuna, il numero uno al mondo, è riuscito a tornare in campo per tornei importanti come gli Internazionali di Roma e il Roland Garros, da cui è uscito sconfitto in finale contro Alcaraz, e Wimbledon in cui ha vinto sempre contro il tennista spagnolo.

Intanto, arriva la notizia di una brutta figura commessa dallo stesso Sinner. Quanto detto ha oramai fatto il giro del web. Una gaffe che non ci si attendeva da lui.

Sinner, la gaffe fa il giro del web

Oltre al tennis, Jannik Sinner ha anche delle altre passioni fuori dal campo. Il tennista italiano, tra queste, si concede dei grandi momenti di relax guardando delle serie tv. E proprio a tal proposito è arrivata una gaffe che ha fatto il giro del web.

Infatti, in una recente intervista, gli era stato chiesto quale tra le serie preferisse. E Sinner ha risposto con la serie australiana ‘Animal Kingdon’. Il problema è che in Italia questa serie non viene trasmessa a meno che non si abbia una VPN. Nel video si sente qualcuno sussurrargli all’orecchio che in Italia è una pratica illegale e il tennista risponde: “Ma io infatti non ce l’ho”, generando le risate per la gaffe.

Sinner, adesso la via della continuità

Jannik Sinner, intanto, vuole continuare a portare a casa trofei per continuare una striscia di vittorie e per fare in modo di rimanere ancora il numero uno al mondo.

Ma non sarà facile perchè, dall’altra parte, Alcaraz ha dimostrato più volte di sapere come far male.