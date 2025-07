Verstappen si ritira | C’è anche la data ufficiale: GROSSA SORPRESA IN FORMULA 1

Arriva la grandissima sorpresa per quanto riguarda la Formula 1 e il pilota olandese, Max Verstappen

Il Mondiale di Formula 1 sta vivendo una fase molto importante per quanto riguarda la lotta per il titolo. In questa stagione, infatti, la sfida sembra tra tre piloti in particolare e due scuderie. Infatti, Piastri si trova in testa alla classifica generale con la sua McLaren e a seguire subito dopo c’è il compagno di squadra Lando Norris.

Più distaccato il pilota olandese e attuale campione del mondo, Max Verstappen. Per le Ferrari, nonostante l’ultimo podio di Charles Leclerc, la stagione non può essere considerata positiva dal momento che il distacco dalla vetta – oramai da troppi anni – è troppo ampio. Insomma, ci sarà tanto da lavorare dalle parti di Maranello.

Bisognerà capire come sarà composta la scuderia nella prossima stagione, soprattutto per quanto riguarda i piloti, ma anche dal punto di vista ingegneristico.

Intanto, arriva una notizia che riguarda proprio il fuoriclasse olandese, Max Verstappen. L’attuale campione del mondo, infatti, ha la data del suo ritiro dalla Formula 1.

Formula 1, arriva la data del ritiro di Verstappen?

La stagione di Max Verstappen non sta soddisfacendo granchè il pilota olandese. La distanza dalla vetta sta aumentando sempre di più e il rischio di dover cedere lo scettro di campione del mondo diventa sempre più elevata.

In una recente intervista a The Athletic, lo stesso pilota ha parlato della data del suo ritiro, ammettendo che per lui l’importante non è tanto il dover guadagnare ancora somme di denaro, ma è avere ancora la fame per competere e vincere ancora. Quando questo momento arriverà bisognerà ancora scoprirlo.

Ferrari, un pilota dice addio alla Rossa?

In Ferrari, al termine della stagione, ci potrebbero essere grandissimi cambiamenti. Si vocifera di un possibile addio a Vasseur, ma non potrebbe essere l’unico per la scuderia italiana.

Charles Leclerc, ad esempio, potrebbe cambiare scuderia. Il pilota francese ha intenzione di competere per la vittoria del Mondiale e fino ad ora non lo ha potuto fare con la Rossa. Per questo, se Verstappen dovesse davvero andare alla Mercedes, potrebbe essere lui il sostituto alla Red Bull.