Pioggia di milioni nelle casse dell’Inter, tutto merito di Marotta | Che genialata

L’Inter potrebbe incassare ulteriormente grazie ad un’operazione molto particolare di Marotta

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio che, nella passata stagione, non hanno rinforzato a dovere la squadra non permettendo di fare il salto di qualità definitivo.

Per farlo, però, i due dirigenti dovranno sottostare ai diktat della nuova proprietà Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che, in questo momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che si trovano già nell’occhio del ciclone per avere scelto un allenatore inesperto come Christian Chivu per la panchina nerazzurra.

Intanto, il club di viale della Liberazione, potrebbe avere degli incassi extra da un’operazione imbastita e conclusa da parte di Beppe Marotta in maniera molto particolare.

Inter, mossa geniale di Marotta: soldi in arrivo per i nerazzurri

Nella scorsa sessione di mercato, tra le varie uscite di cui la società nerazzurra si è resa protagonista c’è stata quella di Lucien Agoumè. Il centrocampista francese non si è mai riuscito ad imporre a Milano e per questo le due strade si sono divise. Infatti, il giocatore è passato al Siviglia in cui pian piano è riuscito a conquistarsi sempre maggiore spazio.

Nel contratto del ragazzo è prevista anche una percentuale sulla futura rivendita pari al 40% del prezzo della cessione. Ma, se il Siviglia volesse abbassare questa percentuale al 10% dovrà versare nelle casse nerazzurre 4 milioni entro il 31 luglio. Dalle ultime indiscrezioni sembra che la società spagnola voglia attivare questa possibilità che porterebbe soldi nelle casse nerazzurre.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, dovrà fare tantissimo sul mercato estivo per iniziare l’opera di ricambio generazionale. Infatti, serviranno sicuramente due difensori giovani e forti e pronti a fare i titolari.

In mezzo, un centrocampista di struttura fisica e quantità oltre ad una mezz’ala capace di saltare l’uomo e garantire gol.