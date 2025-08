Ciao ciao Roma, Gasperini non mi vuole più | Tocca andarmene immediatamente: CESSIONE OBBLIGATORIA

Il giocatore giallorosso potrebbe salutare la Roma in estate: per Gasperini non è centrale nel progetto della squadra

La Roma, dopo la scorsa stagione, ha deciso di ripartire da zero con un nuovo progetto. La passata stagione, si è conclusa con una qualificazione in Europa League dopo una grandissima rimonta, ma anche con il cambio di ben tre allenatori sulla panchina giallorossa che è stata molto vicina alla zona retrocessione.

In questa stagione, la società, ha deciso di cambiare registro e il progetto è stato affidato ad un allenatore esperto e preparato come Giampiero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco, dopo tanti anni, ha deciso di terminare il proprio ciclo sulla panchina dell’Atalanta e di provare una nuova avventura professionale.

Con lui, la società sta programmando il mercato con giocatori che possano essere adatti a quello che è il suo modo di mettere la squadra in campo e tanti sono già arrivati.

Intanto, un giocatore, potrebbe lasciare Trigoria già nel corso di questa estate. Il ragazzo non rientra nei piani di Gasperini e sembra non disdegnare un addio.

Roma, il giocatore può lasciare Trigoria: addio possibile

La Roma potrebbe dire addio ad un giocatore importantissimo come Artem Dovbyk. Il giocatore, l’anno scorso, ha giocato una stagione in chiaroscuro non riuscendo a dimostrare quanto fatto nella stagione precedente con la maglia del Girona che aveva convinto i giallorossi a investire su di lui.

Gasperini avrebbe deciso di non puntare su di lui. L’arrivo di Ferguson che sta facendo davvero molto bene in questa prima parte di pre-campionato, fa pensare che l’attaccante ucraino possa non essere il titolare per la squadra giallorossa.

Roma, chi al posto di Dovbyk? In cima un giocatore conosciuto da Gasperini

La Roma, se dovesse davvero cedere Dovbyk, dovrebbe trovare un sostituto. Gasperini ha dato le indicazioni per i profili su cui puntare nella prossima stagione che dovranno essere sicuramente giovani.

E, se dovesse partire l’ucraino, il sostituto potrebbe essere una vecchia conoscenza del tecnico di Grugliasco come Hojlund. Il giocatore era cercato dall’Inter a inizio mercato, invece in questo momento potrebbe essere un’opzione molto interessante per la società giallorossa.