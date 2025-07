Vieni all’Inter, abbiamo un progetto stuzzicante per te | Basta giocare per la salvezza, Chivu lo ha contattato d’urgenza

Christian Chivu ha contattato il giocatore per proporgli di andare all’Inter in vista della prossima stagione

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, ha intenzione di rimediare ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio che, nella passata stagione, non hanno rinforzato a dovere la squadra e non sono riusciti a far fare il definitivo salto di qualità.

Per farlo, però, i due dirigenti nerazzurri, dovranno sottostare ai diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che, al momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che si trovano già nell’occhio del ciclone per aver scelto un allenatore inesperto come Christian Chivu per la panchina nerazzurra.

Intanto, lo stesso allenatore rumeno, ha chiesto un giocatore in particolare per la prossima stagione e ha già fatto sapere di volerlo nella rosa nerazzurra per le sue caratteristiche.

Inter, Chivu lo vuole ad Appiano Gentile: piace per le sue caratteristiche

L’Inter sta impostando già da molto tempo il suo mercato e c’è un giocatore, come riportato ad La Gazzetta dello Sport, che interessa moltissimo a Christian Chivu per le sue caratteristiche. Si tratta del centrocampista del Genoa, Morten Frendrup.

Il giocatore piace perchè riesce ad avere quella quantità e quella capacità di fare da schermo davanti alla difesa che manca alla squadra nerazzurra in questo momento. Il costo è di circa 20-25 milioni di euro. I nerazzurri, in caso di partenza di Asllani e Zielinski, ci proveranno sul serio.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter dovrà fare veramente tantissimo per quanto riguarda il mercato estivo. Infatti, serviranno almeno due difensori centrali giovani e capaci di essere già titolari.

Poi, in mezzo, un centrocampista di quantità e struttura fisica ed una mezz’ala di qualità e velocità. In avanti un elemento che salti l’uomo e crei superiorità oltre a garantire una buona dose di gol.