Calciomercato Inter, trattativa bloccata sul più bello | MAROTTA PRESO IN GIRO COSI’

La trattativa del giocatore nerazzurro si è interrotta: una brutta notizia per quanto riguarda Marotta

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il suo mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio che, nella passata stagione, non hanno rinforzato a dovere la rosa nerazzurra non permettendo di fare il definitivo salto di qualità.

Per farlo, però, i due dirigenti, dovranno sottostare ai diktat dati dalla nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che, in questo momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che si trovano già nell’occhio del ciclone per aver scelto un allenatore inesperto come Christian Chivu per la panchina nerazzurra.

Intanto, per quanto riguarda il mercato nerazzurro, una trattativa in uscita sembra essersi bloccata. Una notizia che Marotta non ha preso affatto bene.

Inter, la trattativa in uscita si è bloccata: il giocatore rifiuta la destinazione

L’Inter, come detto, sta pensando, oltre alle entrate, ad alcune uscite per avere un tesoretto adeguato e rinforzare successivamente la rosa nerazzurra. Uno dei giocatore su cui la società ha deciso di non puntare per la prossima stagione è sicuramente il centrocampista albanese, Kristjan Asllani.

Il giocatore era seguito dal Betis Siviglia che aveva raggiunto l’accordo con l’Inter per 15 milioni di euro. Ma, di fatto, il giocatore ha deciso di rifiutare la destinazione perchè vuole continuare a giocare nel campionato italiano. La paura per Marotta, che non ha preso bene la notizia, è che il giocatore possa partire in prestito a fine mercato.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, deve pensare anche a come rinforzare la squadra. Infatti, i nerazzurri, dovranno fare tantissimo sul mercato per iniziare l’opera di ricambio generazionale e ringiovanimento.

In difesa serviranno due elementi giovani e forti. In mezzo, un centrocampista di struttura e quantità oltre ad una mezz’ala di qualità e velocità. In avanti, un giocatore capace di saltare l’uomo e garantire una buona dose di gol.