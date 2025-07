Alla fine prendiamo Vlahovic, ci serve uno come lui | Affare fatto con la Juve

Dusan Vlahovic potrebbe cambiare squadra molto presto: per lui un club spinge forte per averlo

Dusan Vlahovic, in questo momento, è al centro delle voci di mercato. L’attaccante serbo, infatti, è completamente in rotta con la Juventus che gli ha già comunicato di cercarsi un’altra squadra. La società bianconera vuole mandare via il giocatore perchè pesa molto a bilancio visto gli 80 milioni spesi e i 12 milioni di euro di ingaggio.

Si sono dette tante cose sul suo futuro, ma ancora, nei fatti, nulla di concreto. L’ultima stagione è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Pochi gol, prestazioni non all’altezza del suo valore e scontri con i tifosi che, molto spesso, lo hanno fischiato e hanno criticato le sue prestazioni in campo.

Per questo bisognerà capire cosa succederà in questa sessione di calciomercato per lui. Il suo contratto, infatti, scade il 30 giugno del 2026 e non verrà rinnovato dai bianconeri.

Intanto, arriva la notizia di un grande interesse da parte di una società che ha intenzione di investire su di lui per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Juventus, una società vuole Vlahovic: ecco di chi si tratta

La Juventus e Dusan Vlahovic potrebbero separare le proprie strade. L’attaccante serbo ha deluso in maglia bianconera e pesa tantissimo a bilancio. Per questo, l’addio, sembra la soluzione migliore anche per il giocatore che non rientra nei piani.

Su di lui c’è il forte interesse da parte di un club di Serie A. Si tratta del Milan che, con l’arrivo di Massimiliano Allegri, punta al giocatore serbo per metterlo al centro del reparto offensivo. Chissà se questa non possa essere l’occasione per la rinascita del giocatore.

Milan, tutti gli obiettivi del mercato estivo

Il Milan, intanto, ha fatto già qualcosa per quanto riguarda gli arrivi estivi, ma ancora molto deve essere fatto. Infatti, in difesa, piace tantissimo il difensore del Parma, Giovanni Leoni, mentre sulla destra piace Douè.

In mezzo continua la telenovela per portare in rossonero Jashari. In avanti, oltre all’attaccante serbo di cui si è detto, piace molto Embolo che viene valutato circa 15 milioni di euro per il suo cartellino.