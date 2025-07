Brutto infortunio per i nerazzurri: necessaria l’OPERAZIONE | L’annuncio ufficiale

Il giocatore nerazzurro dovrà finire sotto i ferri per quanto riguarda un brutto infortunio che gli è accorso

Il campionato di Serie A è alle porte e tantissime società si stanno rinforzando per poter raggiungere i rispettivi obiettivi. In pole position, in questa stagione, parte sicuramente il Napoli che dopo la conquista del quarto scudetto della sua storia è riuscito a far rimanere Antonio Conte e vuole aprire un ciclo di vittorie.

A stretto giro c’è l’Inter che, però, sta dando avvio ad una grande opera di rinnovamento e ringiovanimento del proprio organico. A seguire, ci sono tante squadre come la Roma, la Juventus, il Milan e l’Atalanta, oltre la Fiorentina che si giocheranno l’Europa e che vogliono riscattare la passata stagione.

Occhio anche alla possibile sorpresa Como che sta costruendo una squadra sicuramente giovane, ma molto forte e che ha intenzione di stupire tutti arrivano in un posto in Europa.

Intanto, per il giocatore nerazzurro, arriva la terribile notizia. Un gravissimo infortunio lo costringerà a finire sotto ai ferri. Per lui ci sarà uno stop molto lungo.

Serie A, il giocatore nerazzurro sotto i ferri: bruttissimo infortunio per lui

Il terzino dell’Atalanta, Bakker, ha subito un gravissimo infortunio. Il giocatore olandese, infatti, ha subito la rottura del legamento crociato che lo costringerà non solo ad un lungo stop, ma ovviamente lo ha costretto anche ad un delicato intervento chirurgico.

Come comunicato dal club orobico attraverso un proprio comunicato ufficiale, l’intervento è stato effettuato all’ospedale Gemelli di Roma ed è perfettamente riuscito. Adesso ci sarà la fase di recupero e di riabilitazione.

Atalanta, dopo le cessioni adesso le entrate

Il mercato dell’Atalanta adesso sarà sicuramente più attivo per quanto riguarda le entrate. Il club nerazzurro, infatti, dopo aver ceduto Retegui per quasi 70 milioni di euro, sta valutando se fare lo stesso con Lookman per 50 milioni.

Dopodichè si punterà a regalare a Juric un organico che possa rimanere nelle zone elevate della classifica. Il più grande obiettivo rimane Federico Chiesa che è fuori dai piani del Liverpool e che vuole tornare ad essere protagonista dopo due stagioni in ombra e alle prese con tanti problemi fisici.