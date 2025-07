Dal Parma all’Inter, l’affare si sblocca | Un altro fedelissimo di Chivu raggiunge i nerazzurri

Un fedelissimo di Chivu potrebbe presto passare in maglia nerazzurra: Marotta lo punta fortemente

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro, infatti, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio. Infatti, i dirigenti interisti, non hanno rinforzato la rosa nella passata stagione e non hanno permesso di fare il definitivo salto di qualità.

Per farlo, però, i due direttori, dovranno sottostare ai diktat da parte della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare i costi totali di squadre e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che, al momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che si trovano già nell’occhio del ciclone per aver affidato la panchina nerazzurra ad un allenatore inesperto come Christian Chivu.

Intanto, un giocatore del Parma potrebbe finire presto in maglia nerazzurra. Per concludere la trattativa, però, serviranno due condizioni in particolare.

Inter, un giocatore del Parma in arrivo? Ecco come può arrivare

L’Inter sta lavorando, come detto, per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La società nerazzurra sta valutando vari profili. Tra questi, anche quello di Mandela Keità. Il giocatore, infatti, è una richiesta di Chivu, secondo la Gazzetta dello Sport, per dare sostanza alla propria metà campo.

Il Parma lo valuta circa 20 milioni di euro, ma per concludere l’affare saranno necessarie due condizioni, ovvero le cessioni di Asllani e Zielinski. A quel punto si potrebbe dare l’attacco al centrocampista belga.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, dovrà fare davvero tantissimo per quanto riguarda il mercato estivo. I nerazzurri dovranno dare avvio ad una profonda opera di ringiovanimento della rosa e un ricambio generazionale.

Sicuramente serviranno due difensori giovani e forti e pronti per essere titolari. In mezzo, un centrocampista di struttura e sostanza ed una mezz’ala di qualità e velocità. Mentre in avanti un giocatore capace di saltare l’uomo e creare superiorità numerica oltre che garantire una buona dose di gol.