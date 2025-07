Non vado da nessuna parte, resto all’Inter | Non voglio andare via: la scelta commuove i tifosi

Il giocatore nerazzurro ha deciso di rimanere in maglia nerazzurra e fare contenti i propri tifosi

La società nerazzurra ha iniziato a programmare, oramai da parecchi mesi, il mercato in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro, infatti, ha deciso di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio nella passata stagione. I due dirigenti, infatti, non hanno rinforzato a dovere la squadra e non sono riusciti a far fare il definitivo salto di qualità.

Per farlo, però, i due dirigenti, devono sottostare ai diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare i costi di squadra totali e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che, al momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che sono già nell’occhio del ciclone per aver portato un allenatore inesperto come Christian Chivu sulla panchina nerazzurra.

Intanto, un giocatore della rosa nerazzurra, ha deciso di rimanere ad Appiano Gentile anche per la prossima stagione facendo contenti i tanti tifosi che lo hanno amato in questi anni.

Inter, il giocatore ha deciso di restare in maglia nerazzurra

L’Inter ha appreso da qualche giorno della permanenza di uno dei suoi big. Si tratta di Hakan Calhanoglu che dopo tante indiscrezioni che lo avrebbero voluto lontano da Milano e destinato al Galatasaray e al Fenerbahce, è rimasto in nerazzurro.

In viale della Liberazione non sono arrivate offerte all’altezza per lui e lo stesso giocatore ha deciso di rimanere in modo da riscattare la passata stagione che non è stata positiva nè a livello collettivo, nè a livello personale. Toccherà a Chivu recuperarlo dal punto di vista fisico e mentale.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, dovrà necessariamente rinforzare la squadra e dare avvio ad una profonda opera di ricambio generazionale e ringiovanimento della rosa.

In difesa serviranno due elementi giovani e forti. In mezzo al campo, invece, un elemento di quantità e struttura fisica ed una mezz’ala di qualità e velocità. In avanti, invece, un giocatore capace di saltare l’uomo.