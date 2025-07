Dramma in Serie A, c’è la rottura del crociato | Torna in campo solo nel 2026

Il giocatore ha subito un gravissimo infortunio in ritiro: rottura del legamento crociato, torna nel 2026

Il campionato di Serie A è alle porte e tantissime squadre si stanno preparando per provare a raggiungere i propri obiettivi. Le varie squadre hanno da poco iniziato le loro preparazioni atletiche per riuscire ad arrivare pronte all’inizio di una stagione che sarà sicuramente dura per qualunque posizione di classifica.

La squadra favorita per la vittoria finale è sicuramente il Napoli che, dopo la conquista del suo quarto scudetto, sta allestendo una squadra fortissima e pronta per aprire un ciclo di vittorie. A seguire, c’è l’Inter che deve riscattare la passata stagione, ma che si trova in una fase di grande cambiamento e di ricostruzione, nonostante i proclami di inizio stagione.

Poi, grande lotta per la zona Europa, dove Juventus, Milan, Roma, Atalanta, Lazio e Fiorentina vogliono raggiungere l’obiettivo Champions League. Attenzione anche al Como che ha tutta l’intenzione di stupire e di provare ad entrare in zona Europa.

Intanto, arriva la brutta notizia dal ritiro di una squadra di Serie A. Infatti, il ragazzo ha subito la rottura del legamento crociato e riuscirà a ritornare in campo solamente nel 2026.

Serie A, il giocatore infortunato: rottura del legamento crociato

In Serie A arriva la terribile notizia di un infortunio molto grave. Infatti, dopo vari accertamenti, è stato confermato che il terzino sinistro dell’Atalanta, Bakker, ha subito la rottura del legamento crociato.

Un infortunio pesante ed importante che lo terrà fuori dal campo per parecchio tempo e che gli permetterà di ritornare solamente nel 2026. Adesso, il ragazzo, subirà l’intervento chirurgico e successivamente una lunga fase di riabilitazione.

Bakker, avventura sfortunata all’Atalanta

Bakker era arrivato a Bergamo con tantissime aspettativa, ma nei fatti nessuna di queste è stata realizzata. Gasperini non lo vedeva nei suoi meccanismi di gioco e, di fatto, non lo ha mai considerato, tanto che il giocatore, nella passata stagione, ha deciso di andare in prestito al Lille.

Quest’anno questo infortunio che non gli permetterà di poter essere in campo per tutto l’inizio della stagione dell’Atalanta che sarà impegnata anche in Champions League quest’anno.