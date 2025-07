Trattativa interrotta, niente da fare per l’Inter | Boccone amarissimo per Marotta, che beffa

Bruttissime notizie per quanto riguarda l’Inter ed una trattativa che la società stava portando avanti

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio che, nella passata stagione, non hanno rinforzato a dovere la squadra non permettendo di far fare il salto di qualità definitivo.

Per farlo, però, i due dirigenti devono necessariamente sottostare ai diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che, al momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per quanto riguarda Marotta e Ausilio che sono già nell’occhio del ciclone per aver scelto un allenatore inesperto come Christian Chivu per la panchina nerazzurra.

Intanto, arrivano delle brutte notizie per quanto riguarda il club nerazzurro. Infatti, la società stava portando avanti una trattativa importante, ma questa si è interrotta.

Inter, arriva la brutta notizia per Marotta: trattativa interrotta

L’Inter si vede costretta ad interrompere le trattative. Infatti, i nerazzurri, stavano trattando la cessione di Mehdi Taremi con il Botafogo. Il club brasiliano si era interessato molto all’acquisto dell’attaccante iraniano.

Il presidente della società brasiliana ha deciso di dire stop ad ogni trattativa dal momento che il giocatore ha un ingaggio molto elevato per i parametri. Per questo, adesso, bisognerà volgere le attenzioni altrove, con qualche club di Premier League che si sta interessando a lui. In viale della Liberazione la cifra richiesta è di circa 10 milioni di euro.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter dovrà fare tantissimo sul mercato estivo. La società nerazzurra, infatti, dovrà necessariamente avviare una profonda opera di ringiovanimento e ricambio generazionale.

Sicuramente serviranno due difensori giovani e forti. In mezzo, anche un centrocampista di struttura e quantità ed una mezz’ala di qualità e velocità. In avanti, invece, un giocatore capace di saltare l’uomo e di garantire una buona dose di presenza in zona gol.