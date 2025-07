Juve, CHIAMATA IN CORSO CON MOURINHO | C’è la SVOLTA a sorpresa: scenario impensabile

La Juventus è in contatto con Josè Mourinho per un giocatore: arriva lo scenario a sorpresa per i bianconeri

La Juventus, dopo aver raggiunto a fatica la qualificazione alla prossima Champions League, ha deciso di cambiare nuovamente progetto tecnico. La passata stagione, infatti, la coppia formata da Giuntoli e Thiago Motta, non ha garantito i successi che ci si aspettava nè la valorizzazione dei calciatori.

Adesso, con il nuovo corso targato Comolli-Tudor, i bianconeri sperano di ritornare nuovamente a lottare per la vittoria del campionato. Insomma, un compito non facile visto che la concorrenza è molto alta, ma per cui sicuramente i bianconeri dovranno fare un tentativo visto che mancano dalla vetta da troppi anni.

Sul mercato qualcosa è già stato fatto, ma Igor Tudor si aspetta ancora qualche rinforzo, anche se prima bisognerà pensare alle cessioni dei giocatori in esubero che appesantiscono il bilancio.

Intanto, i bianconeri, sono in stretto contatto con Josè Mourinho per un giocatore. In maniera incredibile si potrebbe prospettare uno scenario completamente a sorpresa.

Juventus, contatti con Mourinho: scenario a sorpresa per i bianconeri

La Juventus sta pensando alla cessione dei giocatori in esubero. In questo momento, uno di questi, è sicuramente il centrocampista brasiliano Douglas Luiz. Il giocatore non vuole rimanere in bianconero tanto da non essersi presentato nemmeno in ritiro.

Su di lui ci sono gli occhi di Josè Mourinho e del suo Fenerbahce. Il tecnico portoghese, infatti, punta fortemente sul giocatore e non ha intenzione di mollare. La Juventus è intenzionata anche a lasciar partire il giocatore in prestito. Vedremo se i discorsi andranno avanti o meno.

Juventus, tutti gli obiettivi sul mercato estivo

La Juventus, come detto, ha necessità di rinforzare la rosa. Per quanto riguarda il reparto difensivo, piace tantissimo il giovanissimo difensore del Parma, Giovanni Leoni.

Per la fascia destra interessa molto anche l’esterno argentino dell’Atletico Madrid, Molina, mentre in mezzo si pensa alla pista Bryan Cristante della Roma. In avanti l’obiettivo è sempre quello di portare alla Continassa Kolo Muani. Le prossime settimane saranno ovviamente molto importanti per capire che piega prenderà il mercato juventino e quali prospettive avrà la squadra.