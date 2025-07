Milinkovic-Savic in Serie A: colpo chiuso dalla BIG | Vieni da noi, giocherai sempre titolare

Milinkovic-Savic potrebbe arrivare in Serie A nuovamente: il giocatore seguito dalla big del nostro campionato

Tantissime società del nostro campionato hanno già iniziato, oramai da parecchi mesi, a programmare il mercato in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, hanno intenzione di valutare i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico. L’Inter, ad esempio, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori da parte di Marotta e Ausilio.

I nerazzurri, infatti, dovranno necessariamente dare avvio ad una profonda opera di ricambio generazionale e di ringiovanimento della rosa. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le società rivali e di aprire un ciclo di vittorie. Dopo la conquista del quarto scudetto della sua storia e dopo la permanenza di Antonio Conte, la società azzurra sta portando avanti un mercato molto importante.

Il Milan, invece, vuole riscattare la passata stagione in cui è rimasta fuori dalle coppe europee. Per farlo, i rossoneri, hanno affidato la gestione tecnica alla coppia Tare-Allegri. Mentre la Juventus vuole ritornare di nuovo a lottare per la vittoria dello scudetto.

Intanto, uno dei protagonisti del prossimo mercato sarà sicuramente Sergej Milinkovic-Savic. Il giocatore serbo, infatti, potrebbe tornare nuovamente in Serie A in una big.

Serie A, potrebbe esserci il ritorno di Milinkovic-Savic in una big

Sergej Milinkovic-Savic potrebbe nuovamente ritornare in Serie A. Il giocatore serbo, infatti, ha intenzione di ritornare nel nostro paese nuovamente e potrebbe farlo in una big.

Il Milan, infatti, dopo il naufragio della trattativa per Jashari, i rossoneri stanno pensando all’ex centrocampista biancoceleste per dare ulteriore spessore alla metà campo. Ma per portarlo a Milano, non sarà facile convincere l’Al-Hilal.

Milan, tutti gli obiettivi per il mercato estivo

Il Milan ha intenzione di rinforzare la squadra per provare a lottare per la vittoria del campionato o, comunque, per ritornare in Champions League. In difesa si punta al giovanissimo difensore del Parma, Giovanni Leoni.

Per la metà campo, invece, oltre a Jashari, piace molto Javi Guerra. Per il reparto offensivo, invece, il sogno è quello di Dusan Vlahovic con cui sono partiti già dialoghi con la Juventus.