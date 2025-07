ECCO CHE ARRIVA ELMAS: ti vogliamo a tutti i costi con noi | Bentornato in Serie A

In Serie A potrebbe esserci un nuovo ritorno per Elmas dopo le esperienze con le maglie di Napoli e Torino

Tantissime società del nostro campionato hanno già iniziato a programmare, oramai da parecchi mesi, il mercato in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, stanno valutando molto attentamente tutto quello che riguarda i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico. L’Inter, ad esempio, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio l’anno scorso.

I nerazzurri dovranno dare avvio ad una profonda opera di ricambio generazionale e di ringiovanimento della rosa. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le squadre avversarie e di aprire un ciclo importante di vittorie. Dopo la conquista del quarto scudetto della sua storia e dopo la permanenza di Antonio Conte, gli azzurri stanno portando avanti un mercato davvero importante.

Il Milan, invece, vuole riscattare la passata stagione in cui è rimasto fuori dalle coppe europee. Per farlo, i rossoneri si sono affidati alla coppia Tare-Allegri. Mentre la Juventus vuole ritornare nuovamente a lottare per la vittoria dello scudetto.

Intanto, in Serie A, potrebbe esserci anche un graditissimo ritorno. Si tratta di Elmas che, dopo le esperienze con le maglie di Napoli e Torino, potrebbe andare in una big.

Serie A, nuovo ritorno per Elmas? Una big lo vuole fortemente

Elijf Elmas potrebbe ritornare nuovamente in Serie A. Il giocatore macedone, infatti, dopo aver vestito la maglia del Napoli con cui è riuscito a vincere lo scudetto, e anche quella del Torino potrebbe ritrovare ancora la strada del nostro campionato.

Infatti, secondo quanto riportato da TMW, la Roma ha intenzione di provare ad imbastire una trattativa per lui. Il Lipsia ha fissato il cartellino intorno ai 17-18 milioni di euro. Vedremo se i giallorossi presenteranno una prima offerta.

Roma, Gasperini cerca un profilo preciso

La Roma, in queste ultime due settimane, ha iniziato a spingere sull’acceleratore per quanto riguarda le entrate richieste da Giampiero Gasperini.

Un altro profilo richiesto è un giocatore che possa agire sulla trequarti, bravo nell’inserimento e nel saltare l’uomo con anche una buona dose di gol.