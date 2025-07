Purtroppo è arrivata l’ufficialità | Sinner, salta l’US OPEN: decisione a sorpresa

Arriva la notizia ufficiale per lui: non parteciperà al prossimo US Open. Pessima notizia per Jannik Sinner

Jannik Sinner è sicuramente il tennista del momento. L’altoatesino, infatti, con i suoi grandi miglioramenti in campo e, soprattutto, grazie alle sue grandi vittorie ottenute sul campo, è arrivato al primo posto della classifica ATP. Un risultato pazzesco che, fino a qualche anno fa, era completamente inimmaginabile per il movimento tennistico italiano.

Però, negli ultimi mesi, la vicenda che ha coinvolto maggiormente il tennista è stato il caso Clostebol. Si tratta di una sostanza dopante che Sinner ha assunto a sua insaputa a causa di una negligenza da parte di un membro del suo staff tecnico. La questione, alla fine, si è risolta con il patteggiamento ad una squalifica di 3 mesi con la WADA.

Sinner è riuscito a ritornare in campo agli Internazionali di Roma e al Roland Garros prima, dove ha perso in entrambi i casi la finale contro Alcaraz, e poi a Wimbledon dove è riuscito a portare a casa il trofeo sempre contro l’avversario spagnolo.

Intanto, in vista del prossimo US Open, il tennista italiano ha ricevuto una brutta notizia. Infatti, mancherà una figura fondamentale per lui. Decisione presa.

Sinner, pessima notizia: agli US Open mancherà una figura importante

Jannik Sinner, dopo la vittoria a Wimbledon, sarà protagonista anche agli US Open dove ha intenzione di proseguire la sua striscia di vittorie per dimostrare chi è il numero uno al mondo. Ma per il torneo dovrà fare a meno di una figura molto importante.

Si tratta di Darren Cahill, l’allenatore del tennista. Infatti, lo stesso tecnico ha deciso di prendersi una pausa per poi tornare per il rush finale. Ma rimarrà in uscita dallo staff di Sinner, visto che il 2025 dovrebbe essere il suo ultimo anno. Agli US Open ci sarà sicuramente Umberto Ferrara.

Sinner, adesso la via della continuità

Dopo due sconfitte nella terra rossa agli Internazionali di Roma e al Roland Garros e dopo la vittoria a Wimbledon, Sinner non ha la minima intenzione di fermarsi. Il tennista vuole continuare a vincere.

Sicuramente non sarà semplice per lui che avrà contro soprattutto un fuoriclasse come Carlos Alcaraz che ha già dimostrato ampiamente come saper far male.