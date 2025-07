Vattene in Premier League, all’Inter non giocherai più | Cessione decisa, ADDIO PER SEMPRE

Il giocatore nerazzurro è cercato da vari club di Premier League: l’Inter ha deciso di lasciarlo partire in estate

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha deciso di programmare il suo mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio che non hanno rinforzato a dovere la rosa nella passata stagione e non hanno fatto fare il salto di qualità definitivo alla squadra.

Per farlo, però, i due dirigenti interista dovranno necessariamente sottostare alle volontà della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che si trovano già nell’occhio del ciclone per aver scelto un tecnico inesperto come Christian Chivu per la panchina nerazzurra.

Intanto, un giocatore nerazzurro, potrebbe partire in estate. Su di lui ci sono interessamenti da parte di alcune squadre della Premier League e la società vorrebbe cederlo.

Inter, il giocatore seguito dalla Premier League: la società dà il via libera

L’Inter potrebbe cedere Mehdi Taremi sul mercato. L’attaccante iraniano, infatti, è fuori dal progetto nerazzurro e la società lo ha messo definitiva in uscita. Su di lui ci sono parecchi interessamenti da parte della Premier League.

Infatti, West Ham, Fulham, Leeds e Nottingham Forest potrebbero dar vita un’asta per il giocatore. I nerazzurri vogliono una cifra di 10 milioni di euro per lui, ma probabilmente questa cifra potrà essere rivista al ribasso. Insomma, la pista Premier resta calda.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, ha tantissimo da fare per quanto riguarda il mercato estivo. La società nerazzurra deve iniziare un’opera di ringiovanimento e di ricambio generazionale.

Sicuramente serviranno due difensori giovani, forti e pronti ad essere titolari. In mezzo, invece, serviranno un centrocampista di quantità e struttura fisica insieme ad una mezz’ala di qualità. In avanti, invece, sarà necessario un giocatore capace di saltare l’uomo e creare superiorità numerica, oltre a garantire una buona dose di gol.