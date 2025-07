Altro colpo UFFICIALE per i nerazzurri | Affare TOTOLE per il club: il nuovo acquisto atteso in ritiro

Per la squadra nerazzurra arriva un acquisto molto importante: il giocatore atteso in ritiro per iniziare l’avventura

Tantissime società del nostro campionato hanno iniziato, oramai da parecchi mesi, a programmare il mercato estivo in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, stanno lavorando per valutare i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico per le proprie rose. L’Inter, ad esempio, ha intenzione ha di porre rimedio agli errori commessi da parte di Marotta e Ausilio la passata stagione.

I nerazzurri dovranno iniziare una profonda opera di ringiovanimento della rosa e di ricambio generazionale. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le squadre rivali e di aprire un ciclo di vittorie. Infatti, dopo la conquista del quarto scudetto della propria storia, la società azzurra ha deciso di portare avanti una campagna di rafforzamento molto importante.

Il Milan, invece, è intenzionato a riscattare la passata stagione deludente e, per farlo, ha deciso di affidarsi alla coppia Tare e Allegri. Mentre la Juventus ha intenzione di ritornare nuovamente a competere per la vittoria del campionato.

Intanto, arriva un colpi ufficiale per la squadra nerazzurra. Il giocatore è atteso in ritiro per unirsi ai propri compagni e per preparare una stagione particolarmente importante.

Serie A, il giocatore va ai nerazzurri: il giocatore in ritiro con la squadra

Altro trasferimento molto importante che riguarda la Serie A. Infatti, il neopromosso Pisa, ha acquistato ufficialmente il portiere del Cagliari, Simone Scuffet che, nella passata stagione, è stato in prestito al Napoli con cui ha conquistato lo scudetto.

Per l’estremo difensore ci sarà una stagione importantissima visto che la squadra nerazzurra sarà una di quelle che dovrà necessariamente lottare per la zona salvezza.

Gilardino, una stagione per la riscossa personale

Il nuovo allenatore del Pisa è Alberto Gilardino. L’ex centravanti della Nazionale campione del Mondo, dopo l’esperienza al Genoa, ha deciso di accettare questa nuova avventura. Un nuovo inizio per lui che aveva fatto vedere buone cose due stagioni fa, mentre è arrivato l’esonero l’anno scorso.

Per lui sarà un modo per riscattarsi a livello personale. Il tecnico ha intenzione di far vedere la compattezza che ha dimostrato di saper dare alle proprie squadre.