Ultim’ora Milan, c’è l’addio al calcio | Ha deciso di smettere: L’ANNUNCIO UFFICIALE

Il giocatore ha annunciato il suo addio al calcio: un grande campione che termina qui la sua carriera sportiva

Il Milan ha intenzione di riscattare la passata e deludente stagione in cui è rimasto fuori da qualunque competizione europea. E, per farlo, ha deciso di affidarsi alla gestione tecnica della coppia formata da Igli Tare e Massimiliano Allegri. Il direttore sportivo avrà il compito di trovare dei profili da valorizzare al meglio.

Il tecnico livornese, invece, dovrà riportare la squadra nella zone di classifica che le competono. Ad oggi sono arrivati ottimi giocatori come Samuele Ricci dal Torino, Luka Modric a parametro zero dal Real Madrid e Pervis Estupinan dal Brighton. Ancora qualcosa dovrà essere fatto in alcune zone di campo.

Infatti, i rossoneri, stanno cercando sicuramente un terzino destro, una mezz’ala box to box ed un centravanti e, in tal senso, il sogno è quello che porta a Dusan Vlahovic.

Intanto, arriva un annuncio ufficiale che riguarda un grande ex campione rossonero. Il giocatore ha deciso di dare l’addio definitivo al calcio giocato terminando qui la sua carriera.

Milan, il grande ex si ritira dal calcio giocato

L’ex centravanti rossonero, Alexandre Pato, ha deciso di dire addio al calcio giocato. Il giocatore brasiliano, che si è confidato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, ha deciso di dire basta e di concentrarsi su altro.

Infatti, lo stesso Pato ha ammesso di voler dedicare il suo tempo alla sua famiglia, dopo una carriera in cui spesso è stato impegnato sul campo. Insomma, un altro grande campione che dice addio al calcio.

Pato, il papero che non è mai diventato cigno

Alexandre Pato è sicuramente uno dei più grandi ‘what if’ del calcio mondiale. L’attaccante brasiliano era arrivato in Italia da sconosciuto e poco più che maggiorenne, ma aveva mostrato tutto il suo talento. Purtroppo, i tanti problemi fisici che lo hanno contraddistinto a causa di un aumento smisurato della massa muscolare, ne hanno compromesso la carriera.

Sia il Milan che la Nazionale brasiliana avrebbero avuto tra le mani una vera e propria gemma. Ma sicuramente rimane un grandissimo affetto da parte dei tifosi per lui.