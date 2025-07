Me ne vado, qui non c’è proprio posto per me | Chivu non mi vuole, chiamata d’urgenza all’agente: “Portami via”

Il giocatore nerazzurro ha deciso di andare via: una società è vicinissima ad ufficializzarlo

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il suo mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio che, nella passata stagione, non hanno rinforzato la squadra, non permettendo di far fare il salto di qualità definitivo.

Per farlo, però, i due dirigenti dovranno sottostare ai dettami della nuova dirigenza di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessiva che, al momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio dal momento che entrambi sono già nell’occhio del ciclone per aver scelto un tecnico inesperto come Christian Chivu per la panchina nerazzurra.

Intanto, un giocatore, ha detto chiaramente di voler lasciare la squadra nerazzurra già quest’estate. Il ragazzo non rientra nei piani del club e vuole accettare la corte di un club.

Inter, il giocatore vuole andare via: un club vicino all’acquisto

L’Inter sta iniziando l’opera di sfoltimento della rosa visto che, ad oggi, ci sono 34 giocatori all’interno dell’organico nerazzurro. Uno di questi è Tajon Buchanan. L’esterno canadese, infatti, vuole lasciare la squadra e ha già una pretendente per l’estate.

Si tratta del Villareal. La società spagnola, infatti, vuole il ritorno del canadese che ha già avuto in prestito nella passata stagione. L’affare è in via di definizione per una cifra molto vicina ai 10 milioni di euro. Nelle prossime ore potrebbe esserci l’ufficialità della cessione.

Inter, tantissimo da fare sul fronte uscite

I nerazzurri, dopo aver fatto tante entrate, dovranno anche lavorare per quanto riguarda il fronte delle uscite. Infatti, la rosa nerazzurra è davvero molto ampia e servirà avere anche un tesoretto per i prossimi arrivi in rosa.

Dopo la partenza di Stankovic e quella molto vicina a quella di Buchanan, si lavorerà per altre uscite. Sicuramente quella di Taremi, ma anche quella di Palacios e Sebastiano Esposito. Si dovrà trovare una sistemazione anche a Vanheusden.