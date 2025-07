Addio Napoli, Conte mi ha fatto fuori | Non vuole puntare su di me, me ne vado a forza

Il giocatore del Napoli ha deciso di lasciare la squadra: Antonio Conte ha deciso di non puntare su di lui

Il Napoli, nella passata stagione, ha fatto un vero e proprio capolavoro. La squadra partenopea, infatti, è riuscita a vincere uno scudetto che non era previsto da nessuno alla vigilia, dato che la rosa più forte era rappresentata dall’Inter. Ma la squadra azzurra è riuscita ad andare oltre i propri limiti e portare il trofeo a casa per la quarta volta nella sua storia.

Il merito di questo traguardo è di tante persone. In primis del presidente Aurelio De Laurentiis che si è affidato alle persone giuste a livello dirigenziale e tecnico e che gestisce una società in maniera sana. Poi anche il direttore sportivo, Giovanni Manna che ha costruito una squadra molto competitiva.

Infine, ovviamente, Antonio Conte, che come sempre gli è successo è riuscito ad aumentare i giri del motore dei suoi giocatori portandoli a rendere oltre le più rosee aspettative.

Intanto, un giocatore della rosa scudettata, ha deciso di andare via. Infatti, il tecnico leccese ha deciso di non puntare su di lui per la prossima stagione.

Napoli, il giocatore andrà via: Conte non lo vuole

Il Napoli e Mazzocchi separeranno le loro strade. Il terzino, infatti, è completamente fuori dai piani di Antonio Conte per la prossima stagione e la società lo ha messo nella lista dei partenti. E anche lui è intenzionato a trovare una nuova sistemazione.

Una squadra ha deciso di puntare su di lui e si tratta del Sassuolo. In questo momento la trattativa prevede la formula del prestito con diritto di riscatto alla cifra di 3 milioni. Le due società stanno provando a venirsi incontro in modo da trovare una quadra definitiva.

Napoli, adesso apertura di un ciclo di vittorie

Vincere non è mai facile, rifarlo ancora meno. Il Napoli però ha capito che si è aperto il solco per poter aprire un ciclo di vittorie nel campionato italiano e vuole percorrere la scia.

Con Inter, Milan e Juventus in ricostruzione per motivi differenti, adesso è la squadra azzurra a rinforzarsi in maniera molto decisa per fare bene anche in campo europeo.