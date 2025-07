Niente da fare, il trasferimento non va in porto | Marotta preso in giro così: che delusione per l’Inter

Il giocatore rischia seriamente di non arrivare in maglia nerazzurra nella prossima stagione: delusione Inter

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, ha deciso di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio nella passata stagione, quando la squadra non è stata rinforzata a dovere e non è riuscita a fare il salto di qualità definitivo.

Per farlo, però, i dirigenti nerazzurri dovranno necessariamente sottostare a quanto stabilito dalla nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare il monte ingaggi complessivo visto che, al momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che sono già nell’occhio del ciclone della critica per aver scelto un allenatore inesperto come Christian Chivu per la panchina nerazzurra.

Intanato, un affare rischia di saltare in maniera definitiva. Il giocatore potrebbe non arrivare ad Appiano Gentile e sarebbe una vera e propria beffa per il club nerazzurro.

Inter, niente da fare per lui: il giocatore rischia di non arrivare

L’Inter rischia di veder sfumare un affare. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti, in questo momento le parti sono completamente ferme per quanto riguarda la trattativa per portare Lookman dall’Atalanta all’Inter.

Il giocatore ha già l’accordo con la società milanese, ma ancora non ci si è mossi dall’offerta da 40 milioni di euro a fronte di una richiesta da 50 milioni. Se le cose dovessero andare in questo modo, ecco che allora l’affare non andrebbe in porto.

Inter, tantissimo da fare sul mercato in entrata

L’Inter, intanto, dovrà fare ancora molto per quanto riguarda il mercato in entrata. Infatti, sicuramente servirebbero due difensori giovani e forti, capaci di essere già titolari nella squadra nerazzurra.

In mezzo, un centrocampista di struttura fisica e quantità, ma anche una mezz’ala di qualità e velocità. In attacco, un giocatore con qualità differenti rispetto a quelle attuali e che abbia in dote anche una buona dose di gol per aiutare la squadra.