Messi in Serie A, TRASFERIMENTO CLAMOROSO | C’è l’annuncio ufficiale

Lionel Messi potrebbe arrivare clamorosamente in Serie A: il tecnico lo ha annunciato pubblicamente

Lionel Messi è stato ed è uno dei più grandi fuoriclasse del calcio. Il giocatore argentino, anche adesso che volge alla fase finale della sua carriera, sta dimostrando di essere un calciatore fenomenale e capace di essere decisivo soprattutto nei momenti che contano. E lo ha dimostrato in tutte le sue esperienze.

Anche con la Nazionale argentina, dopo le tante critiche per non aver vinto nulla, è riuscito a far vedere a tutti il proprio valore portando a casa la bellezza di due Copa America, ma soprattutto un Mondiale che il popolo albiceleste aspettava da tantissimi anni. Un ulteriore attestato che lo ha messo allo stesso tavolo con l’altro idolo argentino, Diego Maradona.

Intanto, il suo futuro con la maglia del Miami, non è per niente scontato. Il giocatore, infatti, sta valutando varie alternative che lo possano incuriosire ancora di più.

E un allenatore di Serie A, a tal proposito, ha deciso di fare un endorsement importante che riguarda proprio il futuro della ‘pulga’ argentina.

Messi, futuro in Serie A? Il tecnico fa un annuncio clamoroso

Lionel Messi potrebbe giocare in Serie A nella prossima stagione. Il giocatore argentino sarebbe un sogno per qualunque società, ma una potrebbe seriamente pensarci in vista della prossima stagione, soprattutto stando alle parole del suo allenatore.

Infatti, il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha rilasciato una dichiarazione molto interessante sul futuro del fuoriclasse argentino: “Messi al Como? Mai dire mai. E’ stato a casa mia in vacanza, era in viaggio per vedere qualche amico e noi siamo amici, le nostre mogli e i nostri figli anche. Ma adesso lui è negli Stati Uniti”.

Messi in Serie A, la volta buona?

Lionel Messi potrebbe arrivare in Serie A al Como, ma in passato sarebbe potuto arrivare. Infatti, come tanti sanno, l’ex presidente Massimo Moratti lo avrebbe voluto in maglia nerazzurra dopo averlo visto da ragazzino giocare nelle giovanili del Barcellona. Ma l’affare non andò in porto.

Infatti, il giocatore non se la sentì di lasciare la squadra blaugrana perchè lo aveva aiutato a pagare le cure per i suoi problemi di salute.