Beffa TOTALE per Sinner: nulla adesso sarà come prima | Svolgimento non da poco nella sua vita

Arriva la beffa per il tennista italiano, Jannik Sinner. Un evento che rischia di essere non da poco per la sua vita

Il tennista del momento è sicuramente Jannik Sinner. L’altoatesino grazie ai grandi miglioramenti avuti in campo, ma soprattutto grazie alle grandi vittorie ottenute, è riuscito ad arrivare alla posizione numero uno nella classifica ATP. Un traguardo completamente inimmaginabile per il tennis italiano solo fino a qualche anno fa.

Negli ultimi mesi, la vicenda che lo ha visto coinvolto è stato quello che ha riguardato il caso-Clostebol. Infatti, lo stesso Sinner ha assunto, a causa di una negligenza da parte di un membro del suo staff, questa sostanza vietata. Alla fine, la questione, si è risolta con un patteggiamento ad una squalifica di 3 mesi con la WADA.

Sinner è riuscito a ritornare in campo prima agli Internazionali di Roma e al Roland Garros, in cui ha perso in finale contro il rivale Alcaraz. Poi, è riuscito a trionfare al torneo di Wimbledon.

Intanto, per lui, arriva una beffa totale proprio dopo l’ultima vittoria. Una notizia che sicuramente non gli farà piacere e che lo spingerà a migliorare in vista dei prossimi impegni.

Sinner, arriva la beffa: una notizia che non gli farà al piacere

Dopo la grande vittoria ottenuta al torneo di Wimbledon, Jannik Sinner non riuscirà ad usufruire al Bonus Pool. Si tratta di un guadagno ulteriore che riguarda i migliori tennisti dell’anno.

Ma perchè, il numero 1 al mondo, non potrà avere questi guadagni ulteriori? Il motivo è presto detto: infatti, Sinner, non è riuscito a raggiungere il numero di Masters 1000 obbligatori. Questo non gli permetterà di far fare ulteriori guadagni.

Sinner, l’obiettivo è confermarsi ulteriormente

Jannik Sinner è galvanizzato dopo la vittoria ottenuta a Wimbledon. Un trionfo davvero importantissimo e che lo ha confermato come numero uno al mondo e nella classifica ATP.

Adesso, l’obiettivo principale è quello di continuare su questa falsa riga per ottenere nuove vittorie e nuovi trofei, in modo da mostrare al mondo tutto quello di cui è capace. Insomma, un periodo intenso che il tennista italiano ha intenzione di affrontare nel migliore dei modi.