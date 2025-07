OCCASIONE IN SERIE A PER SHPENDI | Puntiamo tutto su di te, vieni da noi e giocherai SEMPRE titolare

L’attaccante Christian Shpendi potrebbe avere la grande occasione di giocare in Serie A l’anno prossimo

Tantissime società del nostro campionato hanno iniziato a programmare, oramai da parecchi mesi, il mercato in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, stanno lavorando per valutare quelli che ritengono i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico. L’Inter, ad esempio, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio.

I nerazzurri dovranno dare avvio ad una profonda opera di ricambio generazionale e ringiovanimento della rosa. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare un solco con le squadre rivali e di aprire un ciclo di vittorie. Dopo la conquista del quarto scudetto della sua storia e dopo aver riconfermato Antonio Conte in panchina, la squadra azzurra sta facendo un mercato molto importante.

Il Milan, invece, vuole riscattare la brutta stagione giocata l’anno scorso. E per farlo, ha affidato la gestione tecnica alla coppia Tare-Allegri. Mentre la Juventus vuole ritornare nuovamente a lottare per la vittoria dello scudetto.

Intanto, uno dei protagonisti del prossimo mercato potrebbe essere Christian Shpendi. Il centravanti del Cesena potrebbe avere la grande occasione di giocare in Serie A.

Serie A, potrebbe arrivare Shpendi: ecco chi lo vuole

La Serie A potrebbe presto accogliere un giovane attaccante molto interessante. Si tratta del centravanti del Cesena, Christian Shpendi che, nella passata stagione, ha trascinato la squadra romagnola a suon di gol.

Un giocatore di cui si parla un gran bene e secondo quanto riportato da parte di TuttoCesena, l’Udinese avrebbe intenzione di puntare su di lui per sostituire Lorenzo Lucca che è passato ufficialmente al Napoli.

Udinese, il mercato dipende dalle cessioni dei big

Il mercato dell’Udinese dipende fortemente dalle cessioni dei big. La società friulana si è già portata molto avanti con il lavoro, cedendo il difensore slovacco, Bijol per 22 milioni di euro al Leeds e, come già detto, Lorenzo Lucca al Napoli per 35 milioni di euro complessivi.

Si era parlato anche di una possibile partenza di Oumar Solet, ma le cose adesso sembrano essere ferme. Ora i bianconeri possono iniziare a rinforzarsi con elementi giovani.