PRENDIAMO SUBITO MERET: ciao ciao Napoli, io cambio squadra | Tantissimi milioni nelle casse di De Laurentiis

Il Napoli potrebbe salutare presto Alex Meret. Una squadra pronta a fare un’offerta a De Laurentiis per lui

Il Napoli, nella passata stagione, ha fatto una vera e propria impresa sportiva. La squadra partenopea, infatti, dopo una stagione deludente è riuscita a sovvertire i pronostici della vigilia andando a vincere il quarto scudetto della sua storia, il secondo nelle ultime tre stagioni. Un risultato straordinario che ha tantissimi meriti.

Sicuramente del presidente De Laurentiis che gestisce una società in maniera sana a livello dei conti e si è affidato alle persone giuste. Anche il direttore sportivo Giovanni Manna che è riuscito a costruire non la squadra più forte, ma sicuramente competitiva pronta a lottare per la vittoria finale, poi raggiunta.

E poi, ovviamente, Antonio Conte che è riuscito, ancora una volta, a far rendere oltre i propri limiti la squadra portandola a superare il proprio livello.

Uno dei protagonisti dello scudetto è stato Alex Meret. Il portiere, però, potrebbe lasciare il Napoli anche se ha rinnovato il suo contratto da poche settimane.

Meret, addio Napoli? Una squadra lo cerca fortemente

Alex Meret potrebbe lasciare il Napoli in questa sessione di mercato. Dopo il rinnovo del contratto fino al 2027, il giocatore non è ancora certo della sua permanenza nella squadra campione d’Italia per la prossima stagione.

Su di lui ci sono gli occhi dell’Atalanta. La squadra bergamasca, infatti, potrebbe perdere a sua volta Carnesecchi seguito dal Manchester United che ha deciso di non puntare più su Onana. E l’arrivo di Vanja Milinkovic-Savic in azzurro riduce ulteriormente lo spazio per l’estremo difensore partenopeo. De Laurentiis chiede almeno 30 milioni di euro.

Napoli, gran parte del mercato già fatto: manca una pedina

Il Napoli, intanto, ha già fatto gran parte del suo mercato. In porta, come detto, è arrivato Milinkovic-Savic. In difesa è la volta di Marianucci. Mentre in mezzo il grande colpo è stato sicuramente quello di Kevin de Bruyne a zero.

In attacco, per la fascia, è arrivato Noa Lang, mentre come centravanti Lorenzo Lucca. Manca solo l’esterno destro che è stato identificato in Dan Ndoye. Nei prossimi giorni si avranno aggiornamenti a tal proposito.