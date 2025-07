NUNEZ ALLA JUVE, prende il posto di Vlahovic | Tudor lo ha convinto, che affare per la Vecchia Signora

Darwin Nunez potrebbe essere il prossimo colpo in attacco per quanto riguarda la Juventus in caso di addio di Vlahovic

La Juventus, dopo la deludente esperienza della coppia Giuntoli-Thiago Motta della passata stagione, ha deciso di voltare completamente pagina e di affidare la panchina a Igor Tudor dopo che il tecnico croato ha concluso la scorsa stagione. La società, adesso, sta provando a concretizzare qualche trattativa per poter rinforzare la rosa.

In attacco è già arrivato un giocatore molto importante come Jonathan David a parametro zero dal Lille. Ma ancora molto dovrà essere fatto, ma il tutto facendo conto con le uscite. Una situazione sicuramente da tenere sott’occhio e che potrebbe cambiare da un momento all’altro visto che si sta cercando di sistemare gli esuberi.

Il focus della dirigenza, però, è ancora sull’attacco e c’è un profilo che piace davvero moltissimo. Si tratta dell’attaccante uruguayano, Darwin Nunez che ha intenzione di lasciare il Liverpool.

La Juventus segue da molto vicino il giocatore, ma prima di poter iniziare ad imbastire la trattativa, serve necessariamente cedere l’attaccante serbo, Dusan Vlahovic.

Juventus, Darwin Nunez piace per l’attacco: ma Vlahovic deve andare via

La Juventus segue molto da vicino Darwin Nunez. Dopo che il giocatore è stato molto vicino al Napoli che poi, però, ha deciso di virare su Lorenzo Lucca, il club bianconero sta osservando la situazione molto da vicino per quest’estate.

Ma, per poter provare ad imbastire una trattativa, servirà prima pensare alle uscite nel reparto. Nello specifico si tratta di quella di Dusan Vlahovic che, ad oggi, ha rifiutato tutte le offerte di rinnovo della società e non ha voluto sentire le proposte provenienti da altre società.

Vlahovic, quale destino per l’attaccante serbo?

Dusan Vlahovic è al centro del mercato bianconero. La società, dopo il periodo a Torino incolore, ha deciso di separare le due strade, anche perchè il suo ingaggio da 12 milioni di euro netti e il suo ammortamento pesano terribilmente sul bilancio della società.

Su di lui c’è il Milan con Massimiliano Allegri che vorrebbe fargli cambiare ambiente per farlo tornare il giocatore che abbiamo ammirato con la maglia della Fiorentina.